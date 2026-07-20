Световното по футбол приключи с победа за спорта и планина от пари за ФИФА

Трудно е да се твърди, че Световното първенство по футбол не е било успешно – дори след безпрецедентната намеса на президента Доналд Тръмп, която постави под риск целостта на турнира.

След като Испания спечели втората си титла на Световното първенство в неделя, побеждавайки Аржентина с 1:0 в продълженията, най-доходоносното спортно събитие в историята преодоля всяко препятствие, поставено пред него. ФИФА увеличи четиригодишните си очаквания за приходи с около 2 млрд. долара според изявление, публикувано в края на турнира, в допълнение към по-ранните оценки за Световното първенство от около 9 млрд. долара.

Повече от 15 млн. души изпълниха стадионите и зоните за фенове по време на турнира, което направи Световното най-голямото по посещаемост и то въпреки рекордно високите цени на билетите. Гостуващите фенове и отбори хвалеха своите американски домакини, добре дошла промяна на фона на все по-влошеното мнение към страната заради митата, войната в Иран и имиграционната политика, която попречи на африкански съдия и някои притежатели на билети да се включат в турнира.

Брой зрители на мачовете от Световно първенство, по турнири. Графика: Bloomberg LP

Но манията на ФИФА за пари и власт над всичко останало несъмнено опетни турнира начело със случая на американския футболист Джуд Белингам и и последвалия непрозрачен процес на вземане на решения, който в крайна сметка удовлетвори желанията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който се застъпи за него.

В неделя испанският халф и капитан на националния отбор Родри получи трофея на Световното първенство от шефа на ФИФА Джани Инфантино и Тръмп. Двамата бяха освиркани по време на мача.

Повече пари, повече проблеми

ФИФА е изправена пред много въпроси за бъдещето въпреки значителния търговски успех на тазгодишния турнир. Новият формат с 48 отбора, смятан от някои за твърде голям, породи трогателни истории за аутсайдери, като седем отбора достигнаха до елиминационната фаза за първи път. Инфантино предложи идеята за по-нататъшно разширяване на Световното първенство до 64 отбора през 2030 г.

Не е ясно обаче кое е правилното нещо за Световното първенство. Турнирът вече е огромен по размер със 104 мача за 39 дни. Играчите са все по-критични към броя мачове, които ФИФА, лигите и регионалните футболни организации ги карат да играят.

Феновете също така стават все по-уморени от интересите на спорта към финансовата печалба. За първи път в турнира ФИФА въведе динамично ценообразуване за билети за Световното първенство – система, която автоматично променя цените според търсенето в реално време и наличните количества. Резултатът бе рекордно високи цени.

ФИФА успя да изстиска всеки долар от това Световно първенство. В допълнение към дял от продажбите на храни и напитки в деня на мача и препродажбата на билети, организацията дори продава части от терена, където се е провел финалният мач Аржентина-Испания: за 3000 долара можете да получите малка част от тревата, консервирана в смола, и малък трофей от Световното първенство, изработен от кристално стъкло.

Свързаните със Световно първенство приходи на ФИФА в млрд. долари, по турнири. Графика: Bloomberg LP

Някои оценки сочат, че 30-секундна реклама в рамките на Световното първенство обикновено се продава за между 250 хил. и 750 хил. долара в зависимост от етапа на турнира, мача и очакваната зрителска аудитория. С две паузи за хидратация на мач, телевизионните оператори биха спечелили осем нови 30-секундни рекламни слота в играта – или 832 нови слота в турнир от 104 мача.

Това допълнително време би могло да донесе почти 500 млн. долара в зависимост от предлаганите премии и средни цени, потенциално компенсирайки повече от половината от това, което канал Fox е платил за правата за излъчване на турнира. Това от своя страна означава, че ФИФА би могла да спечели още по-големи суми за следващия кръг от продажби на медийни права: организацията вече предлага правата за Световното първенство през 2030 г.

Нарастващите приходи демотивират организацията и нейните членове да променят курса си, въпреки нарастващото недоволство сред феновете и играчите. Разширяването до турнир с 64 отбора би изострило логистичните предизвикателства за Световното първенство през 2030 г., което ще се проведе в шест страни домакини. Но това също означава повече пари за всички, което в крайна сметка помага на позицията на Инфантино.

Всяка асоциация членка има един глас по въпроси като бъдещето на Инфантино, като се очаква подложеният на критики шеф да се кандидатира без опонент за преизбиране през март 2027 г. В света има 211 асоциации членки, които колективно са получили 2,25 млрд. долара от ФИФА през последните три години, а приходите от квалификации за Световно първенство биха могли да бъдат благодат за по-малките нации.

Кабо Верде например спечели около 12 млн. долара от участието си в турнира, което е жизненоважен приход за нация от около 530 хил. души, която няма нито едно игрище с трева.

Доналд Тръмп и Джани Инфантино на финала. Снимка: Bloomberg LP

„Искаме да генерираме повече приходи и трябва да генерираме повече приходи, защото в по-голямата част от света, в 80% от света, ако ние не инвестираме, ако ние не вярваме, никой няма да го направи“, каза Инфантино в съботно изявление. „Ако не, концентрацията винаги ще бъде насочена към няколко големи държави и ние ще останем такива, каквито сме“, допълни той.

В навечерието на финала на Световното първенство ФИФА заяви, че „повече от 200 асоциации членки“ са обещали подкрепата си за Инфантино за предстоящото му преизбиране.

Основна цел на ФИФА е да разшири обхвата на футбола и харчи милиарди за това, но феновеге са все по-подозрителни, че финансовите интереси са надделели над спортните до степен, в която дори промените в правилата, целящи да направят играта по-справедлива, не само предизвикват противоречия, но и имат търговски елемент.