Един милиард хуманоидни робота с изкуствен интелект ще бъдат създадени до 2040 г.

Един милиард хуманоидни робота с инсталиран изкуствен интелект (AI) ще бъдат създадени до 2040 г., като ще донесат фундаментална промяна в работната среда. Това прогнозира главния изпълнителен директор на японския технологичен концерн SoftBank Масайоши Сон, цитиран от Киодо.



"Ерата на хората като най-висша форма на живот ще приключи", каза Сон на годишната конференция на компанията, допълвайки, че до 2040 г. се очаква да работят 100 трлн. агента с изкуствен интелект.



Агентите с изкуствен интелект ще бъдат способни да се самовъзпроизвеждат и да позволяват на други да еволюират и създават нови агенти. Това ще е преходът от общество, в центъра на което са хората, към такова, в чиято основа са машините.

"Хората ще трябва да еволюират заедно (с AI агентите), вместо да ги отхвърлят", казва Сон.



Секторите, свързани с изкуствения интелект, ще генерират около 20% от световния брутен вътрешен продукт до 2040 г., или 43 трлн. долара, според прогнозата на Сон.



Според него за центровете за данни, които обслужват AI технологиите, когато те станат основен двигател на икономиката, ще са необходими 3 теравата електроенергия, или близо 1,8 пъти сегашното потребление на електроенергия в целия свят, а след прогнозната година - още с по 1 терават годишно.

Инфраструктурата за изкуствен интелект ще изисква годишни инвестиции от 5 трлн. долара, допълва шефът на SoftBank.

През последните години японският технологичен и инвестиционен гигант концентрира инвестициите си в компании, свързани с изкуствен интелект, включително полупроводници, роботика и центрове за данни.

(БТА)