Конфликтът в Близкия изток разколеба инвеститорите на борсите в Европа

Водещите европейски борсови индекси приключиха първата сесия за седмицата без единна посока, докато подновеният конфликт между САЩ и Иран продължава да покачва цените на петрола, засилвайки опасенията относно инфлацията, съобщава Ройтерс.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 се понижи с 0,23% до 640,05 пункта.

Германският индекс DAX напредна с 0,12% до 24 861,67 пункта.

Френският измерител CAC отчете ръст от 0,02% до 8340,11 пункта.

Британският показател FTSE записа понижение от 0,71% до 10 524,76 пункта.

Американските удари срещу Иран продължиха и в понеделник, като рисковете за корабоплаването през Ормузкия проток се увеличиха след съобщения за блокиране на танкери. Цените на суровия петрол сорт Брент скочиха с 3% до над 90 долара за барел за първи път от месец.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 20 юли.

Акциите на енергийните компании в Европа поскъпнаха с около 0,9%, докато цената на книжата на фирмите от авиоиндустрията се понижи с 0,9 на сто.

Ryanair оглави спада при Stoxx 600, след като акциите ѝ поевтиняха с 5% на фона на 34% спад на печалбата за първото тримесечие.

Междувременно технологичните акции поскъпнаха с 0,2%, подхранвани от ралито при изкуствения интелект.

Във Великобритания инвеститорите следят отблизо ситуацията в правителството, след като Анди Бърнам стана седмият министър-председател на страната за последните десет години.

Междувременно стана ясно, че Европейският съюз (ЕС) ще обсъди поне три възможни сценария за излизане от безизходицата относно последния си пакет от санкции срещу Русия. Пакетът, 21-вият за блока след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., беше блокиран миналата седмица, след като Гърция продължи да се противопоставя на предложенията за ограничаване на европейските фирми да прехвърлят руски втечнен природен газ (LNG) към трети страни.