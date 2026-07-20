ЕС препоръчва тригодишно отлагане на санкциите за регулиране на метана

Европейският съюз (ЕС) препоръча на държавите членки да отложат с три години санкциите за вносителите на енергия, които не спазват спорните правила на блока за емисиите на метан, съобщава Bloomberg.

Насоките, приети от Европейската комисия (ЕК), са публикувани след месеци на разногласия между изпълнителната власт на блока и някои национални правителства, които настояваха за законови промени в правилата за метана поради опасения за енергийната сигурност. Комисията устоя на натиска за изменение на разпоредбите, като реши, че санкциите не трябва да се прилагат между 2027 и 2029 г.

Правилата са насочени към емисиите на мощния парников газ в ЕС и налагат нови изисквания върху вноса на изкопаеми горива. Разногласията се засилиха, след като САЩ, Катар и други държави производителки на природен газ предупредиха блока, че разпоредбите могат да застрашат доставките на енергия.

От 2027 г. вносът на изкопаеми горива в ЕС ще трябва да отговаря на изискванията за мониторинг, докладване и проверка, насочени към намаляване на емисиите на метан – парников газ, който задържа около 80 пъти повече топлина от въглеродния диоксид през първите си 20 години в атмосферата. До 2030 г. вносът, надвишаващ прага на интензивност на метана, ще бъде санкциониран.

Индустрията многократно заяви, че препоръките на ЕС не са достатъчни и че вносителите рискуват да бъдат принудени да не ги спазват. САЩ, които се превърнаха в най-големия доставчик на втечнен природен газ (LNG) в Европа, предупредиха, че производството им ще се насочи другаде, ако блокът откаже да облекчи регулациите.

Дебатът се разгорещи в момент, когато ЕС се стреми да намали упорито високите цени на енергията и да диверсифицира доставките на фона на конфликта в Близкия изток и усилията за прекратяване на зависимостта от руска енергия. Дискусията също така подчертава предизвикателствата, пред които е изправен блокът при разширяването на по-строгите екологични стандарти върху вноса от трети страни.