ЕК обмисля да отложи санкциите за емисиите метан

08:20 | 30.04.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Енергийните компании ще могат да нарушават ограниченията на Европейския съюз (ЕС) за замърсяването, съгласно мерки, които се разглеждат от Европейската комисия (ЕК) преди срещата на лидерите на страните членки през юни.

Изпълнителният орган на ЕС обмисля опция за „нулева санкция“, която би позволила на националните власти да не глобяват компании, които нарушават строгите регулации на емисиите на метана, планирани да влязат в сила следващата година, пише Politico, като се позовава на запознати източници, пожелали анонимност.

Водещият регламент на ЕС за метана ще наложи строги санкции на купувачите и износителите на изкопаеми горива, които не наблюдават и не ограничават емисиите на метан – мощен парников газ, който е основна причина за глобалното затопляне, в съответствие със стандартите на ЕС или доброволен индустриален стандарт.

Ръководителите на компании за изкопаеми горива, както и редица страни от ЕС и администрацията на американския президент Доналд Тръмп, твърдят, че правилата ще е почти невъзможно да се спазват. Това носи риск от недостиг на доставки и големи глоби.

Възможността да не се наказват емитентите може да действа между една и три години, казва един от източниците на медията.

Мярката все още не е потвърдена и Комисията може да реши да не я приеме, подчертава вторият източник на изданието.

Изключението ще бъде част от по-широк набор от препоръки, които Комисията ще представи през юни. Те трябва да подкрепят компаниите „прагматично да прилагат“ правилата на блока за замърсяването.

Тези препоръки ще гарантират, че новите правила не застрашават доставките, коментира говорителят на Комисията Анна-Кайса Итконен пред репортери миналия петък.

Нефтените и газовите компании поискаха от ЕК да спре прилагането на правилата, тъй като тяхното въздействие не може да бъде правилно оценено. Изпълнителната власт на ЕС обаче „не планира да отвори отново или да измени регламента за метана. Това би донесло повече несигурност на този етап“, според Итконен.

Последна актуализация: 10:10 | 30.04.26 г.
икономиката на ЕС замърсяване метан вредни емисии
