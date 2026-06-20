Иран пак затвори Ормузкия проток

Съвместното военно командване на Иран заяви, че Ормузкият проток е затворен отново. Като мотив за това решение се посочват продължаващите израелски атаки в Ливан и това, че САЩ са нарушили ангажимента си да сложат край на войната и на този фронт, предават световните агенции.

В изявление на командването, излъчено по иранската държавна телевизия, се казва, че ако агресията в Ливан продължи, ще се предприемат и последващи действия, пише БТА.

Кораби започнаха да преминават през протока след сключването на временно споразумение между САЩ и Иран по-рано през седмицата.

При израелски удари по Южен Ливан днес бяха убити най-малко 16 души часове след обявено споразумение за прекратяване на огъня.

Преговорите по окончателното мирно споразумение между Иран и САЩ трябваше да започнат в петък, но бяха отложени заради боевете между Израел и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ в Ливан, припомня Bloomberg.

Иранската държавна телевизия съобщи в събота, че делегация пътува за преговорите, които според пакистанското външно министерство ще започнат в неделя.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който първоначално е планирал да бъде в Швейцария в петък, посочва, че американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър вече са там, за да подготвят почвата за технически разговори между двете страни. Ванс изразява надежда да пътува до там през „следващите няколко дни“.

Надеждите за възобновяване на нормалния трафик през Ормузкия проток, през който преди войната преминаваха около една пета от световните доставки на петрол и природен газ, бяха големи, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа меморандум за разбирателство с иранския президент Масуд Пезешкиан за прекратяване на двойната блокада на пролива. Съобщението за ново затваряне предполага, че оптимизмът може да е бил преждевременен.

През последните седмици кораби прекосяват пролива по два маршрута: единият покрай крайбрежието на Иран, а другият – от южния край, покрай крайбрежието на Оман.

В събота Централното командване на САЩ съобщи, че трафикът на търговски кораби в пролива се е увеличил – 55 плавателни съда са превозили различни товари, вкл. над 17 млн. барела петрол.

По-рано през деня западните военноморски сили увериха, че плавателни съдове, които използват коридора, могат да преминават по всяко време с или без сателитни сигнали.

Забавянето на постигането на споразумение с Иран би било удар по американския президент Доналд Тръмп, който е критикуван, че прави твърде много отстъпки по отношение на финансовите ползи и облекчаването на санкциите срещу Техеран.

В събота Тръмп писа в собствената си социална мрежа Truth Social, че Иран е „напълно победен военно“ и че страната се е разминала с „убийство“ в продължение на 47 години, докато не е бил той.

Войната в Близкия изток избухна, когато САЩ и Израел предприеха въздушни удари срещу Иран на 28 февруари 2026 г. Ислямската република отвърна на удара, като започна да изстрелва ракети и дронове по Израел и държавите от Персийския залив.

Въпреки че САЩ и Иран се споразумяха за временно примирие в началото на април, конфликтът в Ливан продължава. Израелските военни съобщиха, че четирима техни войници, включително командир на батальон, са били убити в петък. Последваха израелски атаки, въпреки че израелските сили обявиха, че са приели примирие с „Хизбула“.

Напрежението между САЩ и Израел заради Ливан нараства. Тръмп е обвинил израелския премиер Бенямин Нетаняху по време на телефонни разговори, че почти е провалил меморандума с Иран. Израел настоява, че войските на страната ще останат на територията на Ливан, докато не се уверят, че „Хизбула“ вече не представлява военна заплаха.