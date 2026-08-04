Иран обмисля дали да позволи на европейските страни да премахват мини в Ормузкия проток

Иран обмисля дали да позволи на европейските държави да премахнат мини от Ормузкия проток. Ако това се случи, то би било отстъпление, което да залегне в споразумение за нормализиране на корабоплаването по водния път и улесняване на мирните преговори със САЩ, пише Bloomberg.

Публично представители на Иран многократно са заявявали, че няма да позволят на чужди държави да се присъединят към усилията за разминиране на критичния транзитен коридор за петрол и втечнен природен газ. Само че по време на частни срещи през последните седмици Техеран изразява по-мека позиция, според дипломати, запознати с въпроса, говорили пред агенцията при условие на анонимност.

Иранското външно министерство не е отговориро веднага на искане за коментар.

Такова решение би дало на корабоплавателната и застрахователната индустрия така необходимата гаранция от трета страна, че протокът е безопасен след повече от пет месеца военен конфликт. Това би могло и да помогне за засилване на по-широките дипломатически усилия за прекратяване на войната.

Сделка за Ормузкия проток ще положи основите на мира

Както представители на Катар, така и министърът на финансите на САЩ Скот Бесент коментират във вторник, че е неизбежно да се постигне някаква сделка, вероятно свързана с Ормузкия проток. Водният път се очертава като ефективна отправна точка за всякакви по-нататъшни преговори, като спорът за управлението му е в безизходица от месеци.

Евентуална европейска мисия по разминиране ще зависи от това дали Иран ще предостави гаранции за сигурност на участващите военноморски кораби и дали всяко прекратяване на огъня ще се окаже устойчиво, казват източниците на агенцията. Те добавят, че няма гаранция, че планът ще бъде осъществен. Той ще изисква и съгласието на мощния Корпус на гвардейците на ислямската революция на Иран, клонът на военните, който ръководи атаки срещу кораби в пролива.

По въпроса има разногласия и сред иранските лидери, казва един от източниците на агенцията. Някои членове на Корпуса на гвардейците на ислямската революция настояват ислямската република, а не други държави, да отговаря за обезвреждането на морски мини, според информаторите на Bloomberg.

Спор за контрола и разминирането на Ормузкия проток

Въпросът за следвоенното управление на пролива също е препъникамък. Иран настоява за контрол над водния път и събирането на такси за неговото използване – нещо, на което САЩ твърдо се противопоставят.

Американският президент Доналд Тръмп коментира в понеделник, че Иран има „последен шанс“ да постигне сделка. Той заплашва да възобнови въздушните удари, ако не бъде постигнато съгласие. Споразумението вероятно ще зависи от резултата от преговорите между Иран и Оман, който контролира южното крайбрежие на пролива.

Преговорите между Иран и Оман са фокусирани върху установяването на нов централен канал през пролива, но се смята, че маршрутът е миниран, според някои от източниците на агенцията. Това означава, че успехът на разговорите ще зависи от последващата работа по разчистването на района.

САЩ също така оказват натиск върху съюзниците си да потвърдят, че протокът е безопасен за използване, за да се възобновят доставките на енергоизточници.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет настоява Великобритания и Франция да бъдат домакини на международна конференция за корабоплаването през Ормузкия проток, но не се очаква това да се случи, докато не бъде въведено ново прекратяване на огъня и не се докаже, че то може да се издържи.

Саудитска Арабия опитва с дипломация да ограничи конфликта с хутите

Саудитска Арабия иска да ограничи подновения конфликт с хутите чрез задкулисна дипломация, за да се опита да предотврати сблъсъци с подкрепяната от Иран групировка, които вреди на петролната ѝ индустрия и икономика.

Кралството е провело разговори с базираните в Йемен бунтовници чрез омански посредници, според източници на Bloomberg. Рият все още подготвя и военни варианти в случай на провал на дипломацията, казват източниците, пожелали анонимност, за да говорят.

Саудитска Арабия осъществи ограничени въздушни удари по позициите на хутите в продължение на два поредни дни в края на юли. Смята се, че кралството не продължи с ударите, тъй като се опитва да намери дипломатическо решение на конфликта с ислямистките бунтовници, които контролират по-голямата част от населението на Йемен.

Саудитска Арабия провежда периодични разговори с хутите с посредник Оман откакто е сключено прекратяване на огъня през 2022 г. Сега Рияд иска да защити пристанищата си в Червено море, откъдето изнася по-голямата част от петрола си, откакто Ормузкият проток е ефективно затворен.

Саудитското и оманското правителство не са отговорили веднага на исканията за коментар.