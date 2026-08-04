България може да привлече инвестиции в нови производства при подобряване на бизнес средата

България има потенциал да привлече нови производствени инвестиции. Реализацията им ще зависи от подобряването на бизнес средата, административната ефективност и наличието на квалифицирана работна сила. Това се посочва в доклад на консултантската компания Colliers.

Очаква се наемните нива при модерните логистични площи да останат стабилни, подкрепени от ограниченото предлагане и рекордно ниските нива на свободни площи.

Ограничената наличност на подходящи терени в София продължава да свива новото строителство и насочва инвеститорския интерес към вторични пазари с добра транспортна свързаност и потенциал за развитие, отбелязва компанията.

Очаква се търсенето на гъвкави складови решения да продължи да нараства, особено сред малки и средни по размер компании и онлайн търговци. Все повече бизнеси предпочитат модели с краткосрочни ангажименти и по–ниски фиксирани разходи. Това може да стимулира развитието на складове за индивидуално ползване (self–storage) и други гъвкави складови формати, пишат консултантите.

Активното търсене и ограниченият брой подготвени за развитие терени продължават да оказват възходящ натиск върху цените на земята за индустриални и логистични проекти.

По-високите наеми при новите логистични площи насочват част от наемателите към складове клас B и C, които запазват висока заетост. Същевременно част от тези активи във вътрешните части на София привличат инвеститорски интерес за алтернативно застрояване.

Модерните, енергийно ефективни логистични сгради ще продължат да бъдат най-търсени от наематели и инвеститори. Очаква се интересът към автоматизирани складове и решения за енергийна ефективност да нараства, като най-качествените активи ще запазят предимството си по отношение на заетостта и наемните нива.

По данни на Colliers към първото полугодие на 2026 г. наличните индустриални и логистични площи за спекулативно отдаване под наем клас А и B в София възлизат на 1 448 500 кв. м, което представлява увеличение с 39 900 кв.м. спрямо края на 2025 г.

През разглеждания период операторите в сферата на логистиката и 3PL, традиционно водещи търсенето, са останали сравнително ниско активни. Повечето от усвоените площи са заети от компании от сектора на бързооборотните стоки (FMCG) с 50%, следвани от дистрибуционните компании, които са формирали 30%. Усвоените площи до средата на 2026 г. възлизат на 78 900 кв.м, като за сравнение през първата половина на 2025 г. са били едва 8600 кв. м.

Доминантен дял от обема (92%) е резултат от ново търсене, а останалите 8% са предоговаряния или разширения на вече наети площи.

В София в процес на активно строителство на площи клас А и В са 112 200 кв. м, като 62% от тях са концентрирани в няколко сгради от един мащабен проект. Делът на незаетите площи в София остава на рекордно ниско ниво от 1,3%. Този показател е дори по-нисък спрямо предходната година. Средните офертни наемни нива остават на 6 евро на кв.м на месец за складове клас А и 4,50 евро на кв.м на месец за складове клас В. Таксата за поддръжка остава в диапазона между 0,8 и 1 евро на кв. м на месец.