България и Китай обсъждат нови инвестиции и индустриални проекти

Възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество, увеличаването на българския износ за Китай и реализирането на съвместни проекти обсъдиха на работна среща днес вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и извънредният и пълномощен посланик на Китайската народна република у нас – Н. Пр. Дай Цинли.

Искаме отношенията между България и Китай да се развиват на основата на конкретни икономически резултати – повече инвестиции, модерна индустрия, нови технологии и устойчиво партньорство. Именно това е нашата обща цел, посочва Пулев, цитиран от пресцентъра на министерството.

По време на разговора е отбелязано, че през последните месеци се наблюдава засилен интерес от страна на китайски компании към България. Пулев е посочил, че усилията са насочени към превръщането на този интерес в конкретни инвестиционни проекти с висока добавена стойност. Целта е създаване на качествени работни места, технологичен трансфер и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Вицепремиерът подчерта, че правителството ще продължи последователната политика за задълбочаване на стратегическото партньорство с Пекин.

Отчетен е и значителният потенциал за разширяване на сътрудничеството в ключови сектори като енергетика, инфраструктура, декарбонизация и транспорт. Обсъдени са и възможностите за нови партньорства между български индустриални зони и водещи китайски компании.

Акцент в срещата е била подготовката на 19-ата сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество. Заседанието ще се проведе в Китай през есента на тази година, като според Пулев това е отлична възможност да се даде нов импулс на отношенията и да се разгледат конкретни проекти.

От своя страна посланик Дай Цинли е потвърдила готовността на Китай да продължи да насърчава инвестиционното и икономическото сътрудничество с България.