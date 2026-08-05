Все повече работници от новите страни членки на ЕС в Германия се завръщат у дома

Нетната миграция към Германия продължава да намалява, като през последните две години за първи път от десетилетие се наблюдава обрат при движението на работната сила от новите държави членки на Европейския съюз. Все повече хора се завръщат в страните си на произход, докато броят на търсещите убежище и на новопристигналите мигранти също намалява. Това сочи анализ на Института за германска икономика (IW), изготвен въз основа на данни на Федералната статистическа служба и получен в БТА.

Според проучването през 2024 г. нетната миграция от новите държави членки на ЕС става отрицателна. Около 35 хил. души повече са напуснали Германия, отколкото са се установили в страната от тези държави. През 2025 г. отрицателният баланс се задълбочава до приблизително 45 хил. души.

Така се прекъсва тенденцията от предходното десетилетие, когато Германия беше един от основните получатели на работна сила от Централна и Източна Европа. Анализаторите посочват, че обръщането на процеса вероятно няма да бъде временно, тъй като демографските промени в държавите на произход ограничават наличния потенциал за нова трудова миграция.

Подобна тенденция се наблюдава и при страните от Западните Балкани. След достигнатия връх през 2022 г. нетната имиграция от региона намалява, като през 2025 г. възлиза на около 40 хил. души.

Паралелно с това Германия отчита и значителен спад на броя на молбите за убежище.

През 2023 г. първични молби за международна закрила са подали 329 хил. души, докато през 2025 г. техният брой намалява до 113 хил.

Най-голям принос за това има рязкото намаление на кандидатите от Сирия – от близо 100 хил. през 2023 г. до около 23 хил. две години по-късно. Според авторите на изследването причините не се изчерпват със затягането на германската миграционна политика, а са свързани и с политическите промени в Сирия след края на режима на Башар Асад през 2024 г.

Значително намаляват и молбите за убежище от граждани на Афганистан – от 51 хил. на 24 хил., както и от Турция – от 61 хил. на 12 хил.

Отделна категория остават украинските граждани, които се приемат по специалния режим за временна закрила, а не чрез системата за предоставяне на убежище. През 2025 г. нетната миграция от Украйна възлиза на около 89 хил. души. Въпреки че това остава най-големият миграционен поток от една държава, той е по-малък спрямо 2024 г., когато нетният приток е бил 116 хил. души.

В резултат общата нетна миграция към Германия през 2025 г. намалява до около 235 хил. души – най-ниското равнище от 2010 г. досега.

Изследването отчита и още една тенденция – увеличаване на емиграцията на германски граждани.

През 2025 г. близо 100 хил. германци са напуснали страната. Според експерта по миграция Видо Гайс-Тьоне това все още не е критично развитие, но увеличението с около 30 процента спрямо 2023 г. е предупредителен сигнал.

По думите му на фона на застаряващото население Германия трудно може да си позволи да губи висококвалифицирани специалисти. Според него страната трябва да подобри условията за живот и работа, за да остане привлекателна за квалифицираните кадри, включително чрез ограничаване на данъчната и социалноосигурителната тежест.

(БТА)