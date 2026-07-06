Украйна записа "голям шлем", удряйки 10-те най-големи рафинерии в Русия

Украйна е ударила и последната рафинерия от Топ 10 в Русия, която досега оставаше незасегната от атаки - в Омска област. За удара съобщиха от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, а информацията е потвърдена от коментар на губернатора Виталий Хоценко в Telegram и от геолокализирани данни.

Ударът е по съоръженията за първична преработка на петрол и има данни за мащабен пожар. Това е първият удар по съоръжението, собственост на "Газпром Нефт", и е извършено в обедните часове днес с дронове FP-1, изминали повече от 2500 км от украинската граница. Руски наблюдатели обръщат внамание, че това е една от най-модерните рафинерии в страната - през 2025 година беше извършен цялостен ремонт и модернизация на съоръженията.

В отделни атаки в нощта срещу 6 юли има поражения и по рафинерията в Ярославъл (шеста по големина с капацитет за преработката на 15 млн. тона годишно), както и попадения по руски танкери с бензин в Азовско море, които са опитвали да доставят суровина в Крим, и по енергийни съоръжения на самия полуостров. Украински дронове са атакували и газов терминал на "Новатек" в Уст-Луга.

Омската рафинерия е най-далечната, до която достига Украйна досега. От март насам украинските дронове последователно подпалиха ключови руски съоръжения за преработка на петрол, включително КИНЕФ в Ленинградска област и в московското предградие Капотня, петролни терминали, като един от най-сериозно пострадалите е в Туапсе, където дни наред горяха цистерни с петрол и валя "петролен дъжд", петролопроводи, цистерни и други.

В руските източници няма единно мнение коя е най-голямата рафинерия в страната - според някои източници това е именно Омската с капацитет за преработка от 21 млн. тона петрол годишно, но според други е КИНЕФ, която също е с капацитет от 21 млн. тона. КИНЕФ беше ударена от дронове през май.

Според оценките на анализаторите преди да бъде уцелена рафинерията в Омска област, Украйна е извадила от строя 43% от проектния капацитет на руските рафинерии. Това предизвика най-тежката криза на пазара на горива в Русия, като вече почти във всички региони има въведени ограничения за зареждане. В Крим ситуацията е най-тежка, защото Украйна първо унищожи най-големите резервоари за петрол и петролни продукти (във Феодосия), а сега прекъсва логистичните доставки. Бензин на полуострова се продава само с купони, но не всеки ден има зареждане.

В началото на юли от данните на Министерството на финансите на Русия стана ясно, че приходите от търговия с петрол през последните месеци намаляват въпреки по-високата цена, защото правителството плаща компенсации на петролните компании.

Отделно те не могат да генерират печалба, защото украинските дронове методично унищожават съоръженията на най-големите компании - "Роснефт", "Газпром Нефт" и "Лукойл", и ще е нужно не само време, но и доста средства за ремонт. Според оценки само московската рафинерия (собственост на "Роснефт") ще има нужда от ремонт за 1 млрд. долара.

Източници на Ройтерс съобщиха през уикенда, че най-голямата рафинерия на "Лукойл" - НОРСИ в Нижегородска област, също затваря за ремонт след атаки на 2 юли.