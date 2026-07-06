Все повече инвеститори оказват натиск върху ЕС да забрани сондирането в Арктика

Шест институционални инвеститора се присъединиха към призива, с който се настоява Европейският съюз да запази своята опозиция срещу по-нататъшното разширяване на нефтените и газовите дейности в Арктика, като заявиха, че ЕС трябва да продължи да се ангажира със „зеления“ преход.

С новите участници, сред които са Swedbank Robur Fonder AB, Sarasin & Partners LLP и френският пенсионен фонд Ircantec, общият обем на управляваните от подписалите призива активи се увеличава до над 1 трилион евро, сочи изявление от понеделник, цитирано от Bloomberg.

Присъединяването на инвеститорите подчертава нарастващия натиск върху ЕС, който трябва да представи преразгледаната си политика за Арктика през лятото.

Норвегия, която не е член на ЕС и е най-големият производител на нефт и газ в Западна Европа, иска ЕС да отмени настоящата забрана за по-нататъшно добиване на нефт и газ в Арктика, като изтъква, че в Баренцово море вече се извършват мащабни дейности.

Сред новоподписалите са също британският пенсионен фонд West Yorkshire, KBI Global Investors от Дъблин и шведската компания Länsförsäkringar AB. Откритото писмо, инициирано от датския пенсионен фонд Sampension и Скандинавския център за устойчиво финансиране, беше изпратено за първи път преди около месец с 12 подписали, предимно скандинавски инвеститори. Оттогава общият брой на подписалите във всички категории е нараснал до 200, включително предприятия, учени, профсъюзи, аналитични центрове и неправителствени организации.

Якоб Елерт Йоргенсен, ръководител на ESG отдела в Sampension, коментира в изявление, че позицията на ЕС по отношение на Арктика изпраща „изключително важен сигнал за продължаващия ангажимент на ЕС към зеления преход“, като добавя, че компаниите и инвеститорите „разчитат на ясни и предвидими политически сигнали“.

Катрине Енхуус, старши съветник в Северния център за устойчиво финансиране, заяви, че Европейската комисия „обръща внимание на тази група от големи европейски инвеститори“, докато Норвегия „полага значителни политически усилия, за да убеди ЕС да промени курса си“.

Норвежкият нефтен и газов гигант Equinor ASA наскоро предприе стъпка за разработване на нефтеното находище Wisting – най-северното находище в света и единственото ново находище, което понастоящем се разглежда в Баренцово море. Equinor отложи окончателното инвестиционно решение за Wisting през 2022 г. след натиск от екологични организации.