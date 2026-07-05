САЩ губят предимството си при войната на изобретателност и изкуствен интелект

През 2027 година САЩ планират да купят 340 хил. дрона, спрямо 50 хил. през 2026 година. Звучи много, но Украйна произвежда и изстрелва 4 млн. дрона годишно, пише в коментар редакторът на Bloomberg Макс Хейстингс. Той припомня, че иранска ракета е успяла да унищожи американски самолет за ранно предупреждение на стойност 300 млн. долара, а САЩ имат (вече) само 15 такива самолети.

Украински морски дронове, на цена до 300 хил. долара, демонстрират превъзходството си в Черно море унищожавайки поне 13 руски бойни кораба, включително и крайцера "Москва", и нанасят и още щети на руския Черно морски флот.

С включването на изкуствения интелект към тези разработки, каквото вече прави Украйна, технологичното предимство, което САЩ имат след Втората световна война, е застрашено, пише анализаторът. Една от причините е, че правят развитието на технологиите толкова бързо, че институциите дори не могат да се ориентират какво да поръчат и купят.

Военните стратегии, оръжейните системи и бойните действия се променят с изключителна скорост днес, отбелязва още Хейстингс. Спореднего САЩ имат най-боеспособната армия в света, но възможностите им да доминират на бойното поле са застрашени и военните разбират това много по-добре от политиците.

Иран все още е на картата на света, дори и след най-масираните бомбардировки, които извършиха САЩ и Израел през пролетта. Украйна от пет години устоява на атаките на Русия и доведе ситуацията на бойното поле до застой въпреки намалените доставки на оръжия и ракети за ПВО от страна на САЩ.

Сега оръжейната индустрия на Украйна, финансирана от Европа, показва изобретателност, която може да обърне хода на войната и това вероятно ще промени начина, по който се водят бойни действия в бъдеще. И затова са отговорни дроновете. Никой анализатор не залага, че те могат да направят излишни скъпите оръжейни системи, но рояк от дронове е предизвикателство дори и за тях.

В конфликта в Близкия изток САЩ и Израел са изразходвали голяма част от запасите от зенитни ракети за Patriot и THAAD и сега ще са необходими години, за да се запълнят запасите, се казва още в коментара на Bloomberg. Това означава, че САЩ може и да не успеят да противодействат ефективно на нов конфликт в света.

При това тези загуби са несъвместими с цената на дроновете - ракета за Patriot струва 4 млн. долара, а иранските Shahed - между 7000 и 35 000 долара. Показателно е, че американският флот много внимателно оцени къде да разположи струващите по 13 млрд. долара самолетоносачи в Близкия изток.

Изкуственият интелект променя правилата на войната

Никой не знае какъв ще е резултатът от военното състезание за изкуствения интелект, освен че загубилите ще съжаляват, пише Макс Хейстингс и допълва, че в момента само САЩ, Китай и Русия могат да си позволят инвестиции на големи суми в целия военен спектър - останалите избират къде да насочат своите ресурси.

Великобритания например има план да увеличи дроновете, но за сметка на военните кораби. Морските дронове действително може и да са бъдещето, но технологията им е още неразвита, отчита още анализаторът.

Всъщност дори и Украйна не разчита само на морските дронове, въпреки че активно ги използва. Украинският президент Володимир Зеленски отбеляза преди ден по време на посещението си в Одеса, че Украйна се стреми да възобнови своя боен флот и поръчва корвети, сформира звено от миночистачи, които заедно с морски дронове и други технологии ще затвърдят предимството на страната в Черно море.

"Единствената сигурност, както винаги в човешкия опит, е, че ще се сблъскаме с напълно неочаквани заплахи от постоянно развиващите се технологии", пише Хейстингс и посочва, че утеха би трябвало да бъде, че противно на широко разпространените прогнози, човечеството е преживяло 81 години от ядрената епоха.

"Ако можем да предотвратим свързването на ядрените оръжия с изкуствения интелект, човечеството има реален шанс да преживее и следващите осем десетилетия", пише в заключение анализаторът.