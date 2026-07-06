България остава втора по ръст на обемите в търговията на дребно през май

България остава сред страните с най-голям ръст в търговията на дребно в Европейския съюз (ЕС) на годишна база и през май 2026 г., показват публикувани днес данни на Евростат. Спрямо същия период на 2025 г. обемът на търговията на дребно се е увеличил със 7,9% у нас и това поставя България на второ място след Кипър (8,4%) по ръст на търговията на дребно за месеца. На трето място е Люксембург, където търговията на дребно бележи ръст от 7,8% спрямо същия период на 2025 г.

През април страната отново беше втора по ръст сред държавите членки с повишение от 7,4%, като тогава тя се нареди до Литва и Люксембург. На годишна база спад в обема на търговията на дребно регистрират Румъния (с 4%), Естония (с 0,5%) и Белгия (с 0,4%).

Спрямо май 2025 г. календарно изгладените данни за продажбите в ритейл сектора показват ръст от 1,6% в еврзоната и 1,9% – за ЕС. Повишение на обемите се отчита в еврозоната при храните, напитките и тютюневите изделия – с 2,4%, и нехранителните продукти – с 2,3%. Спад е отчетен при търговията с автомобилни горива – с 4,6%. По отношение на ЕС ръстът при храните, напитките и тютюневите изделия е от 1,9%, а при нехранителните продукти – от 2,8%. Понижението при продажбите на горива от специализираните магазини е с 2,9%.

През май 2026 г. спрямо април обемът на търговията на дребно в еврозоната се повишава с 0,2%, а в ЕС – с 0,5%, показват сезонно изгладените данни. От Евростат припомнят, че през април беше регистриран спад съответно от 0,3% в еврозоната и от 0,6% в ЕС.

На месечна база сред държавите, за които има оповестени данни, най-сериозен ръст е отчетен в Кипър (с 3,7%), Люксембург (с 3,6%) и Полша (с 2,4%). В България също се наблюдава повишение – с 0,8%. Най-сериозни спадове са регистрирани в Естония (с 2,2%), Хърватия (с 2%), Беглия и Литва (с по минус 0,7%).