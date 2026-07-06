ЕК: Проблемите на европейските банки са свързани с мащаба, не с капиталовите изисквания

Европейските кредитори са задушени от „хронична липса на мащаб“, а не от високите капиталови изисквания, твърдят представители на Европейския съюз (ЕС), докато полагат основите за регулаторна реформа, чиято цел е да доведе до облекчаване на капиталовите рамки, за което настояваха някои банкери, пише Bloomberg.

Европейската комисия (ЕК) ще представи дългоочакваните предложения за повишаване на конкурентоспособността на банковия сектор на 17 юли, предлагайки отговор на историческия регулаторен провал в САЩ, който се изразява в намаляване на капиталовите изисквания, надзора и бариерите пред сливанията и придобиванията.

Проект на мярката показва, че ЕС ще се фокусира върху допълнителна работа по няколко важни за банките теми, включително трансгранични правила, кредитиране на по-малки корпорации и ограничения върху бонусите. Не се предлагат обаче съществени промени в капиталовите нива.

Въпреки че ЕК ще представи визията си през юли, окончателните предложения за законодателни промени няма да постъпят до първото тримесечие на следващата година.

В работен документ, разгледан от Bloomberg, който излага доказателствата зад предложенията на ЕС, се казва, че европейските банки нямат мащаб, отчасти поради бариерите, които „не позволяват на банките да се възползват от предимствата на участието си в единен пазар“.

„По-големите банки като цяло се възползват от икономии от мащаба, по-ниски средни разходи, по-голяма диверсификация и подобрен капацитет за инвестиране в технологии и управление на риска, което им позволява да работят по-ефективно и да отпускат кредити с по-малки маржове“, изтъкват от ЕК.

ЕС настоява за повече трансгранични сливания в банковия сектор и други индустрии, опитвайки се да насърчи създаването на компании, които да могат да се конкурират в световен мащаб.

Мащабът е особено важен на пазарите на търговско и инвестиционно банкиране, твърди ЕС, визирайки господството на американските банки дори на пазари като тези в Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА), въпреки конкуренцията с някои местни играчи, включително Deutsche Bank AG, BNP Paribas SA и Credit Agricole SA.

Тези пазари „са важни не само за самите банки, но и за финансовите пазари и икономиката като цяло“, се посочва в документа.

„Истинската конкурентоспособност няма да дойде само от намаляването на бюрокрацията или корекциите на капиталовите изисквания, а от мащаба. А мащабът изисква истински единен пазар за банково дело“, заяви говорител на ЕК.

ЕС твърди, че по-ниската рентабилност е ключов фактор за исторически по-ниските оценки на банките от ЕС в сравнение с конкурентите им в САЩ. Ръководителите на блока също така отбелязват, че разликата е намаляла напоследък, тъй като по-високите лихвени проценти са увеличили печалбите на европейските банки. Банковата индустрия отдавна твърди, че по-високите капиталови изисквания обясняват историческия спад в оценките на компаниите.

ЕС също така отхвърли традиционния аргумент на сектора, че строгите капиталови изисквания възпрепятстват кредитирането и следователно развитието на икономиката на ЕС. Брюксел твърди, че банките не са най-ефективните кредитори и често отпускат заеми на грешните кредитополучатели по време на стрес.

Освен това намаляването на капиталовите изисквания за определени видове кредитиране не е било ефективно в миналото, „подкопавайки пряко позицията на индустрията, че регулаторните отстъпки се превръщат в кредитна експанзия“, добавят от ЕК.

Предложенията на ЕС включват мерки за улесняване на банките да упражняват трансгранична дейност, както и адаптиране на някои аспекти от глобалния правилник за европейските кредитори.