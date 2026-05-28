Morgan Stanley: Европейските банки може да съкратят 20% от служителите си заради AI

Бързото разпространение на изкуствения интелект (AI) може да позволи на европейските банки да намалят служителите си с до една пета в „краткосрочен план“, според анализатори на Morgan Stanley, цитирани от Bloomberg.

Очаква се технологията да доведе до повишаване на продуктивността с около 30%, посочват анализаторите, сред които е Джулия Миото, в доклад, публикуван в четвъртък. Това вероятно ще доведе до съкращения на между 10% и 20% от персонала през следващите пет години, като голяма част от намалението ще се постигне чрез доброволни напускания, включително пенсиониране.

Много банкови ръководители вече признават, че изкуственият интелект ще промени значителна част от работните места, тъй като компаниите започват да внедряват технологията в различни функции.

Британската банка Standard Chartered наскоро обяви, че ще премахне близо 8 хил. поддържащи позиции през следващите четири години, като свърза това с внедряването на AI. Главният изпълнителен директор Бил Уинтърс заяви, че планът ще засегне „човешки капитал с по-ниска стойност“, като по-късно се извини за избора си на думи.

HSBC Holdings също разглежда възможността да съкрати около 20 хил. души, като се базира на предположението, че AI ще позволи намаляване на средните и бек офис звената, съобщи Bloomberg по-рано тази година.

Главният изпълнителен директор на Commerzbank Бетина Орлоп заяви миналата седмица, че изкуственият интелект може да доведе до икономии на разходи в размер на около 350 млн. евро в рамките на няколко години.

Според анализаторите от Morgan Stanley прогнозираното намаление на служителите би довело до спестявания на разходи в размер на около 4% до 9% от общите разходи.

Те също така отбелязват, че AI има потенциал да увеличи приходите, например като помага на банките да определят кои продукти да предлагат на дадени клиенти. Банки с интегрирани платформи за търговия на дребно, спестявания, застраховане и управление на богатство са по-добре позиционирани да се възползват от тази тенденция.