Wall Street стартира предпазливо след новите данни за инфлацията в САЩ*

Индексите на Wall Street започват търговията в четвъртък почти без промяна след новите данни за инфлацията в САЩ, предава CNBC.

Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite почти не трепват, а индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижава с 0,2%.

Ценовият индекс на разходите за лично потребление (PCE) се е повишил с 0,4% през април, с което годишната инфлация е достигнала 3,8%. Икономисти, анкетирани от Dow Jones, очакваха темпове от съответно 0,5% и 3,8%. Без да се включват волатилни елементи като храните и енергоносителите, базисните цени са се повишили с 0,2% на месечна и с 3,3% на годишна база при очаквания за съответно 0,3% и 3,3%.

Макар годишните стойности да са в съответствие с прогнозите, по-слабите месечни данни могат да дадат известна надежда, че скокът на цените от предходния месец е започнал да отслабва.

На този фон стана ясно, че растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие е бил по-слаб от очакваното. Според ревизирани данни на Министерството на търговията БВП е нараснал с годишен темп от едва 1,6% за периода, което е под първоначалната оценка от 2%.

Акциите на Snowflake поскъпват с 38%, след като компанията за облачни данни публикува по-силни от очакваното прогнози за второто фискално тримесечие, както и по-добри резултати за първото тримесечие по отношение на печалба и приходи. Компанията също така подписа план за разходи от 6 млрд. долара за Amazon Web Services за период от пет години.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,491%, а тази по 30-годишните - до 5,014%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира лек спад от 0,02% до 99,186 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 2,31% до 96,47 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 2,64% до 91,02 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,56 на сто и се търгува на цена от 4456,2 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.