IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Украйна има около шест месеца, за да отнеме инициативата на Русия на бойното поле

Руската армия е изтощена и неспособна да направи големи пробиви, коментира бригаден генерал Андрий Билецки

00:05 | 28.05.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Украйна има шестмесечен прозорец, в който да отнеме инициативата на бойното поле от Русия и да засили позициите си за мирни преговори. Това коментира пред Ройтерс бригаден генерал Андрий Билецки, който командва Трети армейски корпус на Украйна, една от най-уважаваните бойни сили на страната.

По думите му, „повратна точка“ е неизбежна след повече от четири години война.

Напредъкът на руските сили значително се забавя тази година и украинските войски увеличават натиска на бойното поле, за да се опитат да ги отблъснат.

Билецки вярва, че руската армия е изтощена и неспособна да направи големи пробиви.

Ако украинските военни успеят да наберат и поддържат инерция в продължение на няколко месеца, те могат да поемат инициативата по фронтовата линия и да накарат Русия да се откаже от плановете си за завземане на цялата Донецка област в Източна Украйна, която все още не е напълно окупирана, коментира той.

Според него следващите шест месеца ще са най-критични.

Въпросът кой да контролира Донецка област е сред спънките в подкрепените от САЩ мирни преговори, които са в застой. Русия иска цялата област, а Украйна отказва да се изтегли от територия, която войските на Москва не са успели да завладеят.

Свързани статии

„Трябва да определим онези посоки, в които можем да подобрим позициите си, да заемем някои стратегически точки и след това да говорим с руснаците от позиция на сила, а не на слабост, за наистина стабилно примирие“, коментира Билецки, основал батальона „Азов“.

Напредъкът на Русия е усложнен от решението на милиардера Илон Мъск да откаже на силите на Москва достъп до неговата сателитна интернет услуга Starlink. Междувременно Киев засили атаките с дронове със среден обсег срещу руските противовъздушни системи и логистика. Така украинските сили достигат до петролни и военни съоръжения дълбоко на руска територия.

Украинският президент Володимир Зеленски коментира през миналата седмица, че Украйна си е възвърнала близо 600 кв. км територия през 2026 г. Москва в момента контролира почти една пета от украинската територия.

Джон Хелин от базираната във Финландия група за анализ на конфликти Black Bird е съгласен с думите на Билецки, че „умората е проблем за руските сили“. Според него „военните усилия на Украйна са възпрепятствани от недостиг на човешка сила“.

В понеделник базираният в САЩ Институт за изследване на войната коментира, че силите на Киев вече „активно оспорват позиционния характер на войната“ и скоро биха могли да бъдат способни да провеждат ограничени механизирани атаки.

Руските войски настъпват към „Крепостния пояс“ в Източна Украйна, където бушуват боеве в стратегически важния град Константиновка. Превземането му би позиционирало Русия и ще заплаши останалата част от Донбас.

Билецки, чиито сили държат над една десета от общата фронтова линия, казва, че войските му здраво държат фланга около Славянск, северния бастион на пояса, и принуждават Русия да атакува града челно. Подобни скъпоструващи атаки са изтощили руските сили и са довели до тежки загуби на полеви командири, посочва Билецки. Това е довело до професионална деградация на московската армия.

Свързани статии

„Липсата на персонал вече не им позволява да напредват по начина, по който го правеха преди година например“, коментира той.

Според него е твърде рано да се правят заключения, но Украйна може да се възползва от ситуацията, като продължи атаките със среден обсег и напредва „внимателно“. Москва „радикално губи“ в комуникациите на бойното поле заради мерките на Мъск срещу използването на Starlink, подчертава още той.

Според него Украйна и Русия са равностойни в развиващите се технологии, като Киев води в безпилотните наземни превозни средства и тежките бомбардировачи-дронове, а Русия печели надпреварата за дронове с оптични влакна, които не могат да бъдат заглушавани.

Подразделенията на Билецки са водещи в разполагането на скрити дронове камикадзе и роботи, въоръжени с картечници, или ракетни установки, които заменят значителна част от пехотата. Следващата „революция“ ще позволи на командирите да организират по-креативни комбинирани щурмови операции, като същевременно запазят ценните войски.

„Това ще се случи тази година и мисля, че нашият корпус ще даде пример“, казва Билецки.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 00:05 | 28.05.26 г.
войната в Украйна
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Сигурност и отбрана виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още