Украйна има около шест месеца, за да отнеме инициативата на Русия на бойното поле

Украйна има шестмесечен прозорец, в който да отнеме инициативата на бойното поле от Русия и да засили позициите си за мирни преговори. Това коментира пред Ройтерс бригаден генерал Андрий Билецки, който командва Трети армейски корпус на Украйна, една от най-уважаваните бойни сили на страната.

По думите му, „повратна точка“ е неизбежна след повече от четири години война.

Напредъкът на руските сили значително се забавя тази година и украинските войски увеличават натиска на бойното поле, за да се опитат да ги отблъснат.

Билецки вярва, че руската армия е изтощена и неспособна да направи големи пробиви.

Ако украинските военни успеят да наберат и поддържат инерция в продължение на няколко месеца, те могат да поемат инициативата по фронтовата линия и да накарат Русия да се откаже от плановете си за завземане на цялата Донецка област в Източна Украйна, която все още не е напълно окупирана, коментира той.

Според него следващите шест месеца ще са най-критични.

Въпросът кой да контролира Донецка област е сред спънките в подкрепените от САЩ мирни преговори, които са в застой. Русия иска цялата област, а Украйна отказва да се изтегли от територия, която войските на Москва не са успели да завладеят.

„Трябва да определим онези посоки, в които можем да подобрим позициите си, да заемем някои стратегически точки и след това да говорим с руснаците от позиция на сила, а не на слабост, за наистина стабилно примирие“, коментира Билецки, основал батальона „Азов“.

Напредъкът на Русия е усложнен от решението на милиардера Илон Мъск да откаже на силите на Москва достъп до неговата сателитна интернет услуга Starlink. Междувременно Киев засили атаките с дронове със среден обсег срещу руските противовъздушни системи и логистика. Така украинските сили достигат до петролни и военни съоръжения дълбоко на руска територия.

Украинският президент Володимир Зеленски коментира през миналата седмица, че Украйна си е възвърнала близо 600 кв. км територия през 2026 г. Москва в момента контролира почти една пета от украинската територия.

Джон Хелин от базираната във Финландия група за анализ на конфликти Black Bird е съгласен с думите на Билецки, че „умората е проблем за руските сили“. Според него „военните усилия на Украйна са възпрепятствани от недостиг на човешка сила“.

В понеделник базираният в САЩ Институт за изследване на войната коментира, че силите на Киев вече „активно оспорват позиционния характер на войната“ и скоро биха могли да бъдат способни да провеждат ограничени механизирани атаки.

Руските войски настъпват към „Крепостния пояс“ в Източна Украйна, където бушуват боеве в стратегически важния град Константиновка. Превземането му би позиционирало Русия и ще заплаши останалата част от Донбас.

Билецки, чиито сили държат над една десета от общата фронтова линия, казва, че войските му здраво държат фланга около Славянск, северния бастион на пояса, и принуждават Русия да атакува града челно. Подобни скъпоструващи атаки са изтощили руските сили и са довели до тежки загуби на полеви командири, посочва Билецки. Това е довело до професионална деградация на московската армия.

„Липсата на персонал вече не им позволява да напредват по начина, по който го правеха преди година например“, коментира той.

Според него е твърде рано да се правят заключения, но Украйна може да се възползва от ситуацията, като продължи атаките със среден обсег и напредва „внимателно“. Москва „радикално губи“ в комуникациите на бойното поле заради мерките на Мъск срещу използването на Starlink, подчертава още той.

Според него Украйна и Русия са равностойни в развиващите се технологии, като Киев води в безпилотните наземни превозни средства и тежките бомбардировачи-дронове, а Русия печели надпреварата за дронове с оптични влакна, които не могат да бъдат заглушавани.

Подразделенията на Билецки са водещи в разполагането на скрити дронове камикадзе и роботи, въоръжени с картечници, или ракетни установки, които заменят значителна част от пехотата. Следващата „революция“ ще позволи на командирите да организират по-креативни комбинирани щурмови операции, като същевременно запазят ценните войски.

„Това ще се случи тази година и мисля, че нашият корпус ще даде пример“, казва Билецки.