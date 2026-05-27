Норвегия се включва във френската инициатива за ядрено възпиране

Лидерите на Франция и Норвегия обявиха, че Осло ще се включи във френската инициатива за ядрено възпиране с цел укрепване на сигурността на континента.

„Сблъскваме се с най-сериозната ситуация в областта на сигурността след Втората световна война“, коментира норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре по време на съвместно изявление в Париж с френския президент Еманюел Макрон, където беше обявено подписването на двустранен отбранителен пакт, съобщава АФП.

„През последните шест месеца сключихме отбранителни споразумения както с Германия, така и с Великобритания и съм доволен, че днес подписахме цялостно отбранително споразумение с Франция“, добавя той, пише БГНЕС.

Канада междувременно пристъпва към сътрудничество с шведската компания Saab за придобиване на нов флот самолети за арктическо наблюдение, обяви премиерът Марк Карни. Отава избра базираната в Стокхолм компания пред нейните американски конкуренти L3Harris и Boeing.

За Карни тази стъпка отговаря на два ключови приоритета – подобряване на отбранителните способности на Канада в Арктика и намаляване на икономическата ѝ зависимост от САЩ.

„Придобиването на GlobalEye ще ни помогне едновременно да защитим Севера си и да развием икономиката си“, коментира Карни на събитие за отбранителната индустрия в Отава.

Saab приветства новината и подчерта плановете си „да прехвърли знания и технологии на Канада, които ще развият местната отбранителна индустрия“.

Канадският премиер посочва, че Арктика е стратегически приоритет и предупреждава, че страната трябва бързо да подобри отбранителната си готовност в региона, където нараства геополитическото съперничество, особено с Русия.

С избора на европейска компания Карни може да засили напрежението с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, която вече изрази недоволство от преразглеждането на многомилиардния договор за американските изтребители F-35. Когато заместник-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби обяви по-рано този месец, че Пентагонът спира сътрудничеството по 86-годишен съвместен консултативен съвет с Канада, той посочи забавения договор за F-35 като утежняващ фактор.

Карни каза, че исторически близките отношения на Канада със САЩ са трайно променени и че Отава трябва да диверсифицира своите икономически и отбранителни връзки. Според него двустранните отношения няма да се върнат към състоянието си отпреди Тръмп, пише БГНЕС.