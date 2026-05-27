Американският начин на водене на война не работи

САЩ имат най-мощната армия в човешката история. Освен това не са печелили война от повече от 30 години, пише за Politico Иво Даалдер, бивш посланик на САЩ в НАТО и старши сътрудник в Центъра Белфер към Харвардския университет.

От 1945 г. насам САЩ са водили големи войни в Корея, Виетнам, Афганистан, Ирак и сега в Иран. Сред тях само войната в Персийския залив през 1991 г. се счита за успешна – и дори тя пося семената на бъдеща катастрофа, отбелязва Даалдер.

Междувременно резултатите от останалите варират от патова ситуация и поражение до стратегическа катастрофа. Иран е може би най-лошият стратегически гаф, който САЩ са правили след Втората световна война, добавя той.

И така, защо най-силната армия в света продължава да губи войните, които започва? Отговорът не е огневата мощ – това е мисленето на Америка.

Великият пруски военен стратег Карл фон Клаузевиц определя войната като продължение на политиката с други средства. Военните са слуги на политическите цели – един инструмент сред многото и винаги в служба на ясно определена цел.

САЩ обърнаха тази теория. Вашингтон третира войната не като продължение на политиката, а като провал на политиката – последна мярка, до която се прибягва, когато дипломацията се срине, често без определен политически резултат. Резултатите винаги са едни и същи: сила, използвана без ясни цели и без отговор на въпрос, който трябва да предшества всяко решение за война – как всъщност изглежда победата?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е най-крайният израз на този проблем. В Иран дипломацията се провежда от пратеници, които не разбират нито от дипломация, нито от ядрена физика. Последва мащабна бомбардировка, основана на магическото убеждение, че унищожението ще доведе до капитулация – или, както президентът каза наскоро: Или ще постигнем „добра“ сделка, или ще ги „взривим в небето“. Крайният резултат обаче няма да бъде нито едното, нито другото, посочва Даалдер.

Американският начин на водене на война е изграден върху три структурни недостатъка, пише още той. Първо, целите и средствата са обърнати: вместо да определи политическа цел и след това да избере подходящия инструмент, Вашингтон прави обратното. Той посяга към военния инструмент и се надява, че политиката ще го последва.

Виетнам, Ирак, Иран - всеки път САЩ разгръщат огромна сила с убеждението, че масовото унищожение ще доведе до желания резултат. Това никога не се случва, казва Даалдер.

Вторият недостатък е прекаляването. Войните на САЩ са оформени около възможно най-обширните цели: смяна на режима, цивилизационна трансформация, установяване на демокрация, прекратяване на тероризма. Това не са цели, това са фантазии, а военната сила е лош инструмент за постигането им, заключава той.

Войната в Персийския залив успя именно защото тогавашният президент Джордж Буш старши отхвърли тази логика. Целта му беше тясна и ясно определена: да обърне иракската инвазия в Кувейт и да възстанови статуквото – нищо повече. Той се съпротивляваше на огромния натиск да се нахлуе в Багдад и тази сдържаност не беше слабост. Тя доведе до истинска коалиция, легитимност и победа, коментира Даалдер.

Години по-късно в Близкия изток президентът Джордж Буш младши, повлиян от същите съветници, които бяха тласнали баща му да отиде по-далеч, избра нещо различно. Резултатът? Десетилетие война, засилен Иран и далеч по-нестабилен регион от преди.

Накрая, третият и най-фундаментален недостатък е, че тези, които правят плановете във Вашингтон, вярват, че огромната сила може да компенсира асиметричната мотивация. Не може. Америка може да има силата, но другата страна има волята. Виетконг, талибаните, ислямските революционери нямат къде да отидат и какво да губят, смята Даалдер.

Когато Виетконг започна офанзивата през 1968 г., удряйки едновременно повече от 100 града, американските военни определиха това като поражение за врага. Макар че това е тактически правилно, стратегически е точно обратното. Офанзивата счупи обществената подкрепа на САЩ и обърна хода на войната. Виетконгът знаеше за какво се бори, докато Вашингтон отдавна беше загубил тази нишка.

Десетилетия по-късно в Афганистан американските представители се удивляваха на собствената си изобретателност – специални части на коне, прецизни бомби и режим, свален само за седмици. Все пак само дни преди началото на бомбардировките Буш попита „кой ще управлява страната“, след като талибаните бъдат свалени – справедлив въпрос, който никой не се сети да зададе, преди да зареди с гориво B-52. Конниците бяха брилянтни, но представа какво ще се случи след това липсваше. Нещо повече, дългогодишният лидер на Ал Кайда, Осама бин Ладен, остана на свобода, припомня Даалдер.

След това дойде Ирак, като архитектите на войната предричаха лесна разходка, в която американските войски ще бъдат посрещнати като освободители. Окупацията разпусна иракската армия, като изпрати стотици хиляди въоръжени, унизени мъже на улицата без работа или перспективи. Последвалото въстание не би трябвало да е изненада, но въпреки това изненада всички.

Логиката се срина още по-бързо в Иран. Стратегията, каквато и да беше, се свеждаше до следното: убийство на върховния лидер на страната и надежда за по-умерен наследник. Според „Ню Йорк Таймс“ САЩ и Израел са възлагали надеждите си на бившия президент Махмуд Ахмадинеджад – а самият той не беше никак умерен, да запълни вакуума. Вашингтон и Тел Авив не са имали план как да го поставят на власт, нито какво да правят в случай на провал, както и да попречат на Техеран да направи това, което всички знаеха, че ще направи: да затвори Ормузкия проток за всички кораби, освен за собствените си.

Повтарящите се провали на Америка са твърде многобройни, случили се в продължение на твърде много десетилетия, допуснати от твърде много различни лидери – както републикански, така и демократични, за да бъдат отхвърлени като съвпадения. Те отразяват по-дълбок недостатък в американския начин на водене на война, пише Иво Даалдер.

Как обаче изглежда по-добрият начин?

Отправната точка трябва да бъде повече смирение и по-малко високомерие. Да, американската армия е изключителна, както подчертава залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро през януари. Никоя друга разузнавателна служба не би могла да открие Бин Ладен и никоя друга армия не би могла да го отвлече от дълбините на Пакистан, без никой да забележи. Тези изумителни способности не са заместител на ясното мислене и разумната стратегия.

Тактическото превъзходство не гарантира стратегически успех повече, отколкото тактическата слабост гарантира провал, пише Даалдер.

Американските военни лидери разбираха това много преди Вашингтон да го забрави. През 1984 г. тогавашният министър на отбраната Каспар Уайнбъргър, с опит от Виетнам и Ливан, го изложи ясно в своята рамка за определяне кога и как САЩ трябва да използват военна сила: ясни жизненоважни интереси, точно определени и постижими цели, вътрешна и международна подкрепа, прилагане на огромна сила за ограничени цели, ясна стратегия за излизане и война само като последна мярка.

Бившият председател на Обединения комитет на началник-щабовете Колин Пауъл, който е служил като млад офицер във Виетнам, а по-късно като военен асистент на Уайнбъргър, усъвършенства и изостри тези принципи десетилетие по-късно. И двамата са наблюдавали какво се случва, когато САЩ воюват без стратегия, и държат да избегнат повторение.

Доктрината Уайнбъргър/Пауъл все още е правилната рамка днес. Тя не е пацифизъм, а стратегическа логика, успешно приложена във войната в Персийския залив. Тя е и точно това, което липсва във всеки конфликт след това.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет може и да е посочил тази доктрина като ръководство за използването на сила от Америка в Иран, но той продължава да игнорира всеки един от нейните принципи, посочва Даалдер.

САЩ продължават да губят не защото армията им е слаба, а защото продължават да избират инструментите си, преди да определят целите си. Като се има предвид това, не е изненадващо, че най-мощната армия в човешката история не може да спечели войните, които започва, заключава той.