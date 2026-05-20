Георги Дучев: "Евровизия" ще бъде по-голям тест за страната ни от домакинството на Giro d’Italia

В момента България се намира в изключително рядък и силен международен период, в който страната получава огромно положително внимание в международните медии – първо покрай домакинството на Giro d’Italia, а след това и с победата на Дара на "Евровизия". Темата коментира Георги Дучев, изпълнителен директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Това е моментът да покажем, че сме една страна, която е отворена към света, която е готова да посрещне хубави, усмихнати хора, защото в тази страна живеят гостоприемни хора“, препоръчва той.

Дучев очаква "Евровизия" да бъде по-голям тест за готовността на страната от домакинството на Giro d’Italia и сега основната отговорност е държавата и бизнесът да използват този шанс по правилния начин.

„Като държава и бизнес нямаме заслуга за това домакинство, за разлика от Giro d’Italia. Сега обаче имаме отговорността, другата година, когато посрещнем тези десетки-стотици, хиляди гости от цял свят, така да ги очароваме, че сте след това да пожелаят да се върнат отново и отново. Това вече е наша отговорност и като държава, общини, и като бизнес“, отбеляза той.

Георги Дучев посочи и конкретни примери от предишни домакинства на Евровизия. Според него анализите на западноевропейските градове, домакинствали, показват напълно измерим икономически ефект от конкурса. В Базел ефектът от "Евровизия" е оценен на около 110 млн. швейцарски франка, докато в Ливърпул преките приходи достигат около 55 млн. паунда, както и още десетки хиляди посетители в следващите години.

Той обаче отбеляза, че освен преките финансови ползи страната получава и огромен медиен ефект, който може да бъде в порядък на стотици милиони души аудитория. „Ние се възползваме от позитивния ефект, който участието и победата на Дара и нейния екип на "Евровизия", защото навсякъде се говори за България и това е изключително рядък момент, в който всички харесват страната ни“, подчерта мениджърът.

Той напомни, че София, Бургас и Варна вече заявиха интерес да приемат конкурса, а правителството даде индикации, че подготовката по организацията започва още тази седмица. По думите му обаче, най-вероятен домакин ще бъде столицата предвид начина на икономическо развитие на България в годините на Прехода.

Според Дучев хотелската база в България може да поеме подобно събитие, като освен избраният град домакин има курорти като Боровец (около София) и по морето, които функционират като обща зона за настаняване заради близостта помежду си.

Мениджърът смята, че предизвикателство е транспортната свързаност на страната, но се надява, че ако има достатъчно интерес към Евровизия, транспортният капацитет да бъде увеличен сравнително бързо, особено по въздух, а нискотарифните превозвачи също да реагират бързо при засилен интерес към България.

Как страната ни да се представи по най-добрия начин като приятна за живот и за туризъм дестинация? Подготвен ли е хотелиерският бизнес за големи събития?

