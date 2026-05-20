Очакванията за скорошен край на войната в Иран окрилиха Wall Street

Основните щатски индекси отбелязаха ръст в сряда, след като цените на петрола и доходността по американските облигации спаднаха на фона на нарастващ оптимизъм, че конфликтът в Близкия изток може да бъде разрешен скоро. Трейдърите очакваха и публикуването на отчета на Nvidia за първото тримесечие, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average прибави 645,47 пункта и завърши деня на ниво от 50 009,35 пункта. Широкият измерител S&P 500 напредна с 1,08% до равнище от 7432,97 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite отбеляза ръст от 1,54% и приключи сесията в сряда на ниво от 26 270,36 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху американския лек суров петрол WTI поевтиняха с 5,66% и завършиха деня на ниво от 98,26 долара за барел. Контрактите върху международния бенчмарк Брент отбелязаха спад от 5,63% до 105,02 долара за барел.

Това се случи, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери, че администрацията е в „последните етапи“ на преговорите с Иран.

Доходността по облигациите също се понижи след развитията. Тази по 10-годишните американски държавни ценни книжа спадна с над 9 базисни пункта в сряда, а по 30-годишните – с над шест базисни пункта. Един базисен пункт е равен на 0,01%.

През последните дни облигационният пазар уплаши инвеститорите, след като доходността по 30-годишните облигации достигна най-високото си ниво от 2007 г. насам, а тази по 10-годишните ДЦК се доближи до многогодишни върхове. Съществуват нарастващи притеснения, че инфлацията се възобновява поради по-високите цени на петрола и че Федералният резерв начело с Кевин Уорш изостава в борбата с нея. Повишаване на лихвите може да засегне икономиката, която вече е под заплаха от по-високите цени на енергоносителите.

Протоколите от най-скорошното заседание на Фед показаха, че повечето централни банкери очакват повишения на лихвите след време, ако конфликтът в Близкия изток продължи да задълбочава инфлацията. „Мнозинството участници изтъкнаха, че известно затягане на политиката вероятно става уместно, ако инфлацията остане упорито над 2%“, се подочваше в протоколите.

Инвеститорите насочват вниманието си и към Nvidia, която ще обяви отчета си за първото тримесечие след края на търговията. Той ще даде важна представа за развитието на изкуствения интелект и ще предостави актуални данни за търсенето на чипове. Книжата на компанията поскъпнаха с над 1%.

„Nvidia е най-важната компания в областта на изкуствения интелект и тъй като голяма част от ръстовете на фондовия пазар през последните няколко години се дължаха на невероятните способности на изкуствения интелект, данните от отчета в сряда са много важни за този пазар“, коментира Джеймс Демерт, главен инвестиционен директор в Main Street Research.

Цената на акциите на Nvidia е нараснала с близо 20% от началото на годината и Демерт отбелязва, че макар да нараства скептицизмът към производителя на чипове, особено предвид огромното поскъпване на книжата му от 1400% през последните пет години, очакванията преди публикуването на доклада са „донякъде притъпени“.

„Най-важните моменти в отчета на Nvidia са признаци за свиване на маржовете поради нарастващите цени на чиповете за памет наред с начина, по който компанята управлява продажбите си в Китай“, допълва той.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, се понижи до 99,070 пункта. Еврото и паундът поскъпнаха до съответно 1,1624 долара и 1,3438 долара.

Американските фючърси върху златото отбелязаха ръст до 4542,90 долара за тройунция.