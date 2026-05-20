Минният, банковият и технологичният сектор изведоха европейските борси до ръст в сряда

Европейските борси отбелязаха ръст в сряда, а световните пазари следят внимателно повишените доходности по държавните облигации и по-ниската от очакванията инфлация във Великобритания, предава CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 приключи деня с ръст от 1,5%, като повечето сектори и регионални борси се озоваха на положителна територия.

Минният, банковият и технологичният сектор поведоха ръстовете, а акциите на медийните компаниии изостанаха от по-широкия индекс.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 се повиши с 0,99% до ниво от 10 432,34 пункта. Германският DAX напредна с 1,38% и завърши деня на равнище от 24 737,24 пункта. Френският CAC 40 е нагоре с 1,70% до ниво от 8117,42 пункта.

Инвеститорите са под въздействието на повишената доходност по облигациите и инфлационния натиск, като държавните облигации в света остават под натиск. Доходността по 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши във вторник над 5,19%, най-високото ниво от 2007 г. насам. Междувременно доходността по бенчмарковите 10-годишни ДЦК нарасна до 4,69%. Но в сряда те отстъпиха от тези нива.

Геополитическото напрежение също е във фокуса на вниманието, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в изявление, че бил „на един час разстояние“ от решението да атакува Иран преди да го убедят да отложи удара с няколко дни.

Инфлацията във Великобритания се забави повече от очакванията до 2,8% през април, сочат първоначални данни на Националната статистическа служба, публикувани в сряда.

Икономисти, участвали в допитване на Ройтерс, очакваха инфлацията да се забави до 3% спрямо 3,3 на сто през март, до голяма степен поради тавана върху цените на енергията, въведен от британския енергиен регулатор Ofgem на 1 април.

Но се очаква цените на потребителските стоки да продължат да нарастват, тъй като по-високите разходи за енергоносители в резултат на войната в Иран продължават да се материализират.

Британският паунд поевтиня леко спрямо американския долар и еврото след публикуването на данните за инфлацията, а доходността по 10-годишните облигации спадна с пет базисни пункта до 5,075%.

Компанията за кредитни услуги и анализ на данни Experian публикува отчета си, като съобщи, че подготвя програма за обратно изкупуване на акции в размер на 1 млрд. долара и прогнозира органичен ръст на приходите от 6% до 8% за фискалната 2027 г.