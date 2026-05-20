Правителството поиска до края на май 100% от печалбата на държавните предприятия

Държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие трябва да внесат 100% от печалбата си за финансовата 2025 г. в полза на държавата до 29 май тази година, сочи разпореждане на Министерския съвет, прието днес.

С приемането на разпореждането се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет в частта на неданъчните приходи от дивидент, се посочва в решението на правителството.

За търговските дружества, в които държавните предприятия и търговските дружества с над 50% държавно участие в капитала притежават дялове или акции, се предвижда разпределяне на дивидент или отчисление от печалбата в размер на 70%. Разпореждането не включва лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, представляващи бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси.

Запазва се възможността за публичните дружества, дадена им през 2018 г., да разпределят и междинен 6-месечен дивидент в размер на не по-малко от 50% от печалбата, при спазване на изискванията на чл. 115в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Срокът за внасяне на дивидента по този ред е до 15 декември 2026 г.

Размерът на отчисления от печалбата е в съответствие с нуждите на бюджета с оглед спазване на фискалните правила и изисквания, съгласно Закона за публичните финанси и Пакта за стабилност и растеж, отбелязват от пресслужбата на кабинета.

Преди два дни вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев анонсира част от мерките, които ще бъдат предприети във връзка с бюджета за 2026 г. По време на изявлението си той критикува решението на предходното правителство да разпредели междинен дивидент от държавните дружества през 2025 г., внесен на база 100% от текущата им печалбата към 30 юни 2025 г.

Заедно с авансово изтегленият корпоративен данък от банките в размер на 363 млн. евро това е довело до обща сума от 566,7 млн. евро, която няма да влезе като приход в бюджета за тази година, обясни тогава Донев.

Той обяви, че ще прави бюджета „перо по перо“, като допълни, че тези преди него „също се вижда, че са кърпили дупките в бюджета с авансови плащания или задържани неизплащания“.

Очаква се проектобюджетът за настоящата година да бъде готов до началото на юли, като проектите за бюджетите на държавата, на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване са вписани в законодателната програма на правителството до края на юни.