Кой иска да вземе марката Bangaranga?

В неделя осъмнахме с новината, че българската изпълнителка Dara (Дарина Йотова) е спечелила конкурса „Евровизия“ с песента Bangaranga. Извън еуфорията от победата ѝ и данните за икономическия ефект на победата в конкурса, оказа се, предприемчивите в бизнеса не спят.

Още на 17 май е подадена заявка за регистрация на европейска търговска марка BANGARANGA.

„В заявката все още няма данни за заявителя, но предвид факта, че за първи език на производството е посочен български, както и че представителят е български адвокат, то няма съмнение от коя страна е заявителят“, написа тогава във фейсбук адвокат Диана Попова, която проследи казуса. Оказва се, че марката е заявена за хазарни продукти и услуги.

Ден по-късно вече имаше и четири заявки за регистрация на марка на територията България, първата от които – още на 17 май. Неин заявител е Филип Харманджиев, познат като собственик на винарна „Дамяница“ и „Чифлик Ливади“ и един от създателите на в. „Капитал“ през 90-те, а марката е заявена за кисело мляко, безалкохолни напитки и алкохолни напитки, с изключение на бира.

Вносителят на хранителни добавки, спортни дрехи и аксесоари и здравословни храни „Нутренд България“ ЕООД също е поискал да регистрира марката Bangaranga – за диетични добавки, козметика и дрехи.

Другите две заявки са с все още непубликуван заявител. Едната се отнася до „Бангаранга – Bangaranga“ и е за реклама, управление и организиране на търговски сделки, търговска администрация; административна дейност; образование; обучение; развлечение; спортна и културна дейност; и ресторантьорство; временно настаняване.

Втората е за „БАНГАРАНГА BANGARANGA“, като обхваща много широка гама от продукти – от хартия, картон, печатни произведения, фотографии и др., през месо, риба, птици, дивеч и др., до кафе, чай, какао, ориз и дори консервирани билки; от бира и безалкохолни напитки до реклама и административна дейност.

Още с подаването на заявката за европейска търговска марка, адвокат Попова описа защо няма как популярно име законно да бъде регистрирано като търговска марка, ако заявителят го прави с цел да се възползва от чуждата известност. В своя статия тя посочи, че това представлява недобросъвестно заявяване по чл. 59(1)(б) EUTMR и марката се обявява за недействителна. Възражение срещу регистрацията може да бъде подадено в 3-месечен срок.

Какво обаче се случва в българската ситуация?

„Ако тръгнат да атакуват марките пред българското патентно ведомство, ще бъде с една идея по-лесно“, каза адвокат Диана Попова пред Investor.bg. Тя посочи, че текстът за недобросъвестност при заявка за марка присъства и в регламента относно европейската марка, така и в Закона за марките и географските означения.

„Тези заявки не са публикувани. Това, че ние ги виждаме в системата, тя просто показва подадени заявки и формална експертиза. След като се направи тази формална експертиза, свързана с таксите, пълномощното, попълването на заявката, класирането на стоките, тогава се прави т.нар. експертиза по същество, която проверява дали марката не попада в хипотезите на някои от абсолютните основания за отказ. Те са в чл. 11 от Закона за марките и географските означения. Когато се направи тази експертиза, тогава се прави тази публикация – качването на заявката и всички данни по нея в публичните бази данни. От датата на тази публикация тече 3-месечния срок“, обясни тя.

Ако обаче няма някаква форма на възражение или опозиция срещу опита да бъде регистрирана марката, то Патентното ведомство не проверява за предходни марки и няма задължение да го прави, стана ясно от разговора с адвокат Попова. Това означава, че при тази хипотеза биха могли да бъдат регистрирани всички заявени марки Bangaranga. Така бихме се оказали с възможността да съчетаем в ежедневието си вино Bangaranga с хазартна игра, хранителна добавка и кафе или ориз. Това обаче е само куриозна хипотеза. Реалността е по-различна.

Кой ще бъде Bangaranga?

След поредицата опити да бъде регистрирано като търговска марка името на песента на Dara, Virginia Records охлади страстите в Патентното ведомство. Компанията излезе с официално изявление, че Bangaranga „вече се ползва с изключителна обществена разпознаваемост, широка европейска и световна популярност“. „Върху текста, заглавието и всички защитими елементи на произведението още през 2023 са възникнали надлежни авторски права съгласно приложимото българско и европейско законодателство“, пише в изявлението.

„В този смисъл всякакви действия по заявяване и регистрация на търговски марки от лица, които не са носители на съответните права или не са надлежно оправомощени, ще бъдат разглеждани като недобросъвестни опити за присвояване на чужда репутация, популярност и отличителност, изградени в резултат на огромния творческия труд и обществен отзвук около песента и нейното представяне в рамките на конкурса „Евровизия“ 2026“, пише още в позицията на компанията.

В изявлението от Virginia Records предупреждават заявителите, че ще предприемат правни действия и ги призовават доброволно или незабавно да оттеглят действията си.

„Зашеметено-вдъхновен от победата на Дара на Евровизия спонтанно подадох заявка за марка Бангаранга в класовете на моите продукти“, написа във фейсбук Филип Харманджиев.

„Представих си, че българско кисело мляко, джун и вино, подкрепени от Дара и Virginia Records, имат шанс да получат място на европейския (поне) пазар“, каза още той. След информацията за другите регистрации и коментарите за тях обаче, Харманджиев е решил да прехвърли заявката си на музикалния продуцент от Virginia Records Саня Армутлиева.

„В редките моменти на гордост, че съм българин, искам това да ми остане задълго. Бангаранга!“, написа той. По-късно Харманджиев уточни, че след официалната позиция на Virginia Records е оттеглил заявката си.

Предстои да стане ясно какви ще бъдат действията и на останалите заявители.

При всички положения възможността Bangaranga да бъде регистрирана от трето лице, изглежда нищожна.