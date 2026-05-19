Учен: AI суверенитетът в администрацията има различни слоеве

Внедряването на изкуствен интелект в администрацията може да се разгледа по няколко вертикала. Всеки служител е свободен да използва какъвто иска AI за ежедневни въпроси. При чувствителната информация обаче става въпрос за изграждане на по-локална платформа, където трябва едно по-задълбочено решение. Това коментира докторантът в INSAIT (Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии) Антон Александров, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Има различни слоеве на AI суверенитета, защото не говорим за едно обединено решение, а за различни софтуерни продукти“, посочи той.

BgGPT е една малка част от проектите, които развиваме в INSAIT. Имаме такива в компютърното зрение, роботиката, обработката на естествен език. Ние предоставяме отворени модели, които могат да се теглят и внедряват. Партнираме си с институции като НАП. Става въпрос въобще за AI суверенитета на България, допълни Александров.

„INSAIT е единственото място в Източна Европа, което развива наука на такова ниво. Това ни позиционира изключително добре на AI сцената в региона.“

Партньорството ни с Alphabet е изключително важно, особено като финансиране, защото ние сме държавна институция (част сме от Софийския университет). То ускорява проектите ни.

„Със сигурност ще има място и за по-малките AI играчи, а не само за световните лидери. Локалните модели все повече се доближават до авангарда“, каза гостът.

Според него е много прибързано да се правят заключения какво ще се случи с пазара на труда.

"Средата е много динамична. Естествено, че има някаква промяна, говорим все пак за някакъв вид индустриална революция. „Но работа има повече от всякога, тя няма да намалее, хората все още са нужни", каза събеседникът.

„В бъдеще ще се придвижим към модели, които по-добре разбират света, защото сега говорим просто за статистическо моделиране“, смята Александров.

