Кризата на трудовия пазар в Русия ще тежи върху икономиката с години

Русия е изправена пред толкова сериозен недостиг на работна ръка, че той вероятно ще тежи върху икономиката ѝ с години, тъй като застаряващото население и войната в Украйна свиват наличната работна ръка, пише Bloomberg.

Президентът Владимир Путин многократно подчертаваше безработицата в Русия, която на ниво от 2,2% е сред най-ниските в света. Същевременно цифрата показва, че пазарът на труда почти няма възможност за разширяване, което ограничава възможностите на икономиката да нараства.

„Заетостта достигна върховите си нива с почти никакви останали трудови ресурси“, заяви вицепремиерът Александър Новак в интервю за „Ведомости“ в средата на май. Гуверньорът на Руската централна банка Елвира Набиулина каза през април, че съвременна Русия никога не се е изправяла пред толкова остър дефицит на работници.

Няма свободни ръце – Русия е сред страните с най-ниска безработица. Графика: Bloomberg LP

Bloomberg Economics счита, че в момента страната се нуждае от допълнителни 1,5 млн. работници, за да възстанови баланса на трудовия пазар. Бизнес групи очакват недостигът да продължи. Руският съюз на индустриалците и предприемачите прогнозира дефицит от 3 млн. работници до 2030 г.

Пълномащабното нашествие в Украйна, което продължава вече пета година, задълбочи недостига, като загубите за Русия са близо 1,2 млн. души (в това число ранени, безследно изчезнали и 325 хил. убити към януари), сочат данни на Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон. Но дори и след войната кризата ще продължи, тъй като демографията остава основният двигател.

Още преди войната населението на Русия в трудоспособна възраст се беше свило с около 4,9 млн. души между 2015 и 2022 г., сочат данни на Bloomberg Economics. Това спомогна за повишаване на безработицата близо до 4%. Оттогава тя е намаляла почти наполовина.

Военовременно свиване – безработицата в Русия намалява от години. Графика: Bloomberg LP

Делът на руснаците в трудоспособна възраст намалява от 2010 г. насам и в момента е около 74 млн. души, сочат данни на Министерството на труда. По-малко млади хора навлизат в работната сила от тези, които се пенсионират – последица от 90-те години на миналия век, когато раждаемостта намаля в условията на повсеместни затруднения след разпадането на Съветския съюз.

Повишаването на възрастта за пенсиониране през 2019 г. спомогна за смекчаване на последиците, тъй като руснаците започнаха да работят по-дълго, но това също така състари работната сила. Делът на служителите на възраст от 55 години нагоре нараства, а броят на работниците на възраст между 25 и 39 години е намалял с 4 млн. души, съобщава независимият демограф Игор Ефремов, който живее в Русия. Това означава, че страната все още е изправена пред вълна от пенсионирания и тя ще остави по-малко работещи хора на трудовия пазар.

Надеждните данни за емиграцията от нашествието през 2022 г. срещу Украйна са оскъдни, но Ефремов счита, че броят на заминалите от страната хора през този период е намалил работната сила с 300 хил. до 400 хил. души. Това отчасти може да е било компенсирано от 100 хил. - 200 хил. работници от украинските територии, окупирани по време на войната, допълва той.

Ефремов счита също, че броят на работниците сред временните мигранти е намалял с около 1 млн. души спрямо началото на 2022 г., което отразява по-строгите имиграционни политики, въведени преди войната.

Самата армия е привлякла 700 хил. до 900 хил. души от трудовия пазар, включително хора, които може да се върнат на цивилна служба, ако военните действият бъдат прекратени, казва Ефремов. Но много войници имат ограничен предишен трудов опит.

„Свръхниската безработица в Русия се превръща в пречка за икономиката, отколкото в сила. Недостигът на работна ръка ограничава производството в отбраната и в цивилните сектори. В същото време заплатите нарастват по-бързо от производителността, като усложняват борбата на централната банка с инфлацията, тя няма да отговори на целта за седма поредна година“, пише Екатерина Власова, икономист за Централна и Източна Европа и Русия в Bloomberg Economics.

„Дори в условията на забавяне безработицата едва ли ще нарасне значително. Проблемът не е в липсата на работни места, а в липсата на работници“, допълва тя.

„Недостигът на работна ръка е постоянен“, казва Олга Шамбер, главен изпълнителен директор на компанията за подбор на персонал Get Experts. Недостигът на работници е остър в области като IT, продажби и счетоводство, както и на технически позиции, допълва тя.

Въпреки това нарастващият данъчен натиск тласка малките и средни предприятия до ръба, като принуждава някои от тях да съкращават служители или изцяло да затворят, отбелязва Шамбер.

Руският министър на икономиката Максим Решетников заяви пред изданието РБК, че нарасналата производителност на труда и извънредният труд наред с разрешението по-възрастни и по-млади служители да навлязат на пазара би спомогнало за смекчаване на недостига. Трудовата миграция трябва да бъде „прагматична и ограничена“, допълни той в интервю, публикувано в понеделник.

Правителството трябва да работи за ребалансиране на икономиката, казва Алексей Захаров, президент на Superjob.ru. Вместо това се наблюдава значително преориентиране на работници към нискоквалифицирани работни места в сектора на услугите, допълва той.

Следващото десетилетие може да донесе известно успокоение, тъй като по-голямо поколение навлиза в работната сила, продукт на политиките от началото на 21-и век за насърчаване на раждаемостта, които включваха детски надбавки и финансови стимули.

Но това е временно и няма да обърне по-широката тенденция – очаква се населението на Русия да продължи да застарява, а раждаемостта през последните години е намаляла до нива, видени за последен път в края на 90-те години на миналия век и началото на този век.

„За трудовия пазар това не е криза, а новото нормално от десетилетия насам“, казва Ефремов.