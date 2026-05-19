Митовете за рециклирането спъват реформите в управлението на отпадъците у нас

Митът, че всички отпадъци от разделното събиране се смесват и отиват на едно място, остава едно от най-устойчивите погрешни схващания в България. Това подкопава доверието в системата и забавя въвеждането на по-амбициозни политики като депозитната система и принципа „замърсителят плаща“. Това коментира Стойчо Наков, експерт по устойчиво развитие в банковия сектор и посланик на Европейския климатичен пакт, в предаването "Made in Green" по Bloomberg TV Bulgaria.

Страната разполага с работеща инфраструктура, но липсва достатъчно комуникация, видимост и последователни усилия за повишаване на обществената информираност.

Системата за разделно събиране функционира в България повече от 20 години, но голяма част от гражданите продължават да смятат, че отпадъците не се рециклират ефективно. Според Наков това показва сериозен дефицит в комуникацията и необходимост от национални информационни кампании, които целенасочено да развенчаят този мит.

„Иска ми се да виждаме повече информационни кампании по темата, да се адресира този мит, защото вече сме 2026 г. и трябва да говорим за по-амбициозни неща в управлението на отпадъците“, каза Наков.

По думите на Наков в страната има значително по-малко контейнери за разделно събиране в сравнение със смесените, а въвеждането на принципа „замърсителят плаща“ и депозитната система продължава да се отлага. Това забавя развитието на сектора и поставя България зад повечето европейски държави.

„Сивите кофи са около 25 пъти повече от цветните за рециклиране. Общината направи някакъв опит да се увеличат 3 пъти повече цветните кофи, но самите организации по оползотворяване на отпадъците не бяха съгласни и броят си остана на същото ниво. Депозитна система също още си нямаме, а вече 18 държави от ЕС разполагат с такава. Определено имаме накъде да се развиваме и трябва да наваксаме тези липси“, подчерта гостът.

По думите на експерта инвестицията не е най-голямата пречка.

“Имаме предприятията, имаме процесите и системата, която просто трябва да се надгради. Комуникационно също нещата не изискват чак толкова огромни бюджети. България плаща над 40 млн. евро годишно към ЕС само в такси за продукти, които трябва да бъдат рециклирани - плащаме сериозни суми така или иначе“, заяви Наков.

„Малко трябва да забавим бързината, с която потребяваме и изхвърляме, защото това е основен проблем. Да, рециклирането не е нещо, което може да реши всички проблеми в управлението, но е една важна част от целия процес“, подчерта Наков.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "Made in Green" можете да гледате тук.