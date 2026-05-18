Върховният съд окончателно отне дерогацията за серен диоксид на ТЕЦ "Марица Изток 2"

Върховният административен съд (ВАС) окончателно отне дерогацията за серен деиоксид на държавния ТЕЦ "Марица Изток 2", съобщават от съда. Съдаът постанови да остане в сила решението на Административния съд в Стара Загора по делото, с което беше отменено решение на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) за актуализация на комплексното разрешително на централата, издадено през 2005 година.

Решението е след поредица от дела на Сдружение „За земята-достъп до правосъдие“. С него отпада изключението, което имаше ТЕЦ "Марица Изток 2" по отношение на спазването на европейските норми за замърсяване със серен диоксид.

Върховните магистрати обаче изпращат преписката до ИАОС за ново произнасяне по преразглеждане на условията на комплексното разрешително вече при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението на Върховния административен съд е изцяло съобразено с решение по дело С-375/21 на Съда на Европейския съюз, постановено по отправено преюдициално запитване по настоящия спор.

ВАС цитира тълкуване на приложимото право на ЕС, с което се постановява, че при разглеждането на искане за дерогация компетентният орган трябва да вземе предвид всички относими научни данни за замърсяването, включително кумулативния ефект с други източници на съответния замърсител, както и мерките, определени в относимия план за качество на въздуха, приет за съответната зона или агломерация. Дерогация трябва да бъде отказана, когато тя може да допринесе за превишаването на нормите за качество на въздуха или е в разрез с мерките, които имат за цел да гарантират спазването на тези норми и да направят възможно най-кратък периода на превишаването им.

Съдът обръща внимание и на данните за значително замърсяване и принос на дерогацията към превишаване на нормите за серен диоксид. На тази база ВАС постановява, че първоинстанционният съд правилно и обосновано е приел, че решението на изпълнителния директор на ИАОС е издадено в нарушение на изискването да не се допуска значително замърсяване и да се постига висока степен на опазване на околната среда.

Върховните магистрати намират, че решението на органа е незаконосъобразно, тъй като не е извършена цялостна оценка на кумулативния ефект от замърсяването, не са взети предвид всички относими научни данни, допуснато е противоречие с мерките на действащия план за качество на въздуха на Община Гълъбово и не са изпълнени условията за допустимост на дерогацията, съгласно правото на ЕС.