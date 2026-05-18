Ще постигнат ли компромис в търговската война САЩ и Китай?

Дългоочакваната среща между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин в Пекин премина под знака на бляскав протокол, но не може да се говори за някакво реално сближаване. Това коментира проф. Димитър Хаджиниколов, преподавател в катедра "МИО и бизнес" в УНСС, в предаването "Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria. На фона на сигналите за деескалация в търговската война и икономическите щети от конфликта в Близкия изток, проблемите между Вашингтон и Пекин бяха отложени за след междинните избори в САЩ, допълни още той.

Фундаменталните различия по горещите геополитически точки остават, смята Хаджиниколов. Китай демонстрира официално въздържание по отношение на конфликта в Близкия изток, но запазва несъгласието си с американската позиция спрямо Иран. В същото време САЩ продължават с палновете за доставката на модерни оръжия за Тайван, което изменя съотношението на силите.

Тръмп гледа на това като на „разменен коз“, чиято цел е да осигури неучастието на Китай в евентуална ескалация около Иран, коментира проф. Хаджиниколов.

Технологичен суверенитет

Въпреки спекулации за зараждащ се нов съюз между две равнопоставени свръхсили, реалният баланс на силите в момента изглежда наклонен в полза на Вашингтон, каза гостът. По думите му дълбокият залог на срещата е бил извън темите за Иран и Тайван – в сферата на технологичния суверенитет.

„Мисля, че всъщност дълбоко някъде все пак става дума за технологиите, защото тази въздържаност на Китай [за Иран и Тайван] има за причина това, че на тях им трябва още малко време, за да могат технологично да станат самостоятелни. Този технологичен суверенитет е изключително важен, за да може Китай да бъде свръхсила и да говори наравно със Съединените щати.“

Според индекса за изкуствен интелект на Станфордския университет, Китай все още изостава от САЩ. Причината не е в липсата на научни центрове или таланти, а в два основни структурни дефицита. Това са липса на достатъчно развита технологична инфраструктура и недостиг на индустрии на средно равнище, които да могат ефективно да абсорбират изкуствения интелект. Върховите постижения на Китай са неоспорими, но средното равнище на китайската икономика изостава от американското, смята професорът.

Нов световен ред?

В момента е трудно да се говори за нов икономически или политически ред. По думите на проф. Хаджиниколов, светът по-скоро се намира в състояние на икономическо безредие.

Динамиката през следващите месеци ще бъде продиктувана от вътрешнополитическите процеси в САЩ и наближаващите междинни избори за Конгреса. За администрацията на Тръмп развоят на ситуацията с Иран е от първостепенно значение – там опциите варират между „венецуелския вариант“ (пълна икономическа изолация) или открита война. Позицията на Китай при евентуална капитулация на Техеран ще покаже дали Пекин действително е готов на траен компромис със САЩ.

Бъдещето на отношенията

Въпреки геополитическите търкания пълномащабна търговска война може да бъде избегната, тъй като и двете суперсили са взаимно зависими. Тръмп вече постигна част от икономическите си цели – търговският дефицит на САЩ с Китай се свива драстично.

От своя страна, Китай успява да намери компенсиращи пазари и да поддържа ръст на глобалния си износ. Очаква се и временно отлагане на американските ограничения върху китайските чипове и технологичния трансфер до 2027 г.

"Митата са полето, където ще се постигне компромис. Мисля, че и двете страни в момента горе-долу са доволни със ситуацията... Геополитиката в момента излиза на преден план", коментира събеседникът.

