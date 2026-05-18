ЕС ще снижи прогнозите си за растеж в очакване на стагфлационен шок

Европейският съюз (ЕС) ще понижи прогнозата си икономическия растеж и очаква и по-висока инфлация, защото войната в Иран ще предизвика "стагфлационен шок". Това съобщи комисарят по икономиката и производителността Валдис Домбровскис в интервю за CNBC. Той коментира, че през тази седмица ще бъде публикувана пролетната прогноза на Европейската комисия (ЕК), в която ще бъдат отразени тези опасения.

Домбровскис говори малко преди срещата на финансовите министри на Г-7 в Париж, на която основната тема ще бъдат именно ограниченията пред световния икономически растеж, енергийната криза и търговските търкания.

Очакванията за стагфлация в Европа се увеличават през последните седмици, след като не се вижда трайно уреждане на войната в Близкия изток, а заради затварянето на Ормузкия проток цената на петрола се повиши над 100 долара за барел.

Европа продължава да освобождава от резервите си от петрол и колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-голям е рискът за доставките, отбелязва Домровскис. Той е категоричен, че свободата на действие на политиците е по-ограничена сега спрямо времената на пандемията от коронавируса и не може да се очаква "широкообхватен отговор" на кризата.

В Брюксел отбелязват, че е важно мерките за подкрепа да са временни и целенасочени, а не такива, които да насърчат търсенето на изкопаеми горива.

Анализаторите предупреждават, че глобалните резерви от петрол намаляват рязко и ще могат да бъдат възстановени едва към декември 2027 година. В Европа недостиг на петрол може да бъде усетен още в края на този месец.

Според оценките на Международната агенция за енергетика (МАЕ) бързо свиващите се буфери на петролните пазари могат да удържат висока цената на петрола дълго време.