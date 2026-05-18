IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

ЕС ще снижи прогнозите си за растеж в очакване на стагфлационен шок

Резервите от петрол в Европа бързо намаляват и рискът за доставките се увеличават, предупреждава Валдис Домбровскис

20:37 | 18.05.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Европейският съюз (ЕС) ще понижи прогнозата си икономическия растеж и очаква и по-висока инфлация, защото войната в Иран ще предизвика "стагфлационен шок". Това съобщи комисарят по икономиката и производителността  Валдис Домбровскис в интервю за CNBC. Той коментира, че през тази седмица ще бъде публикувана пролетната прогноза на Европейската комисия (ЕК), в която ще бъдат отразени тези опасения.

Домбровскис говори малко преди срещата на финансовите министри на Г-7 в Париж, на която основната тема ще бъдат именно ограниченията пред световния икономически растеж, енергийната криза и търговските търкания.

Очакванията за стагфлация в Европа се увеличават през последните седмици, след като не се вижда трайно уреждане на войната в Близкия изток, а заради затварянето на Ормузкия проток цената на петрола се повиши над 100 долара за барел.

Европа продължава да освобождава от резервите си от петрол и колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-голям е рискът за доставките, отбелязва Домровскис. Той е категоричен, че свободата на действие на политиците е по-ограничена сега спрямо времената на пандемията от коронавируса и не може да се очаква "широкообхватен отговор" на кризата.

В Брюксел отбелязват, че е важно мерките за подкрепа да са временни и целенасочени, а не такива, които да насърчат търсенето на изкопаеми горива.

Анализаторите предупреждават, че глобалните резерви от петрол намаляват рязко и ще могат да бъдат възстановени едва към декември 2027 година. В Европа недостиг на петрол може да бъде усетен още в края на този месец.  

Според оценките на Международната агенция за енергетика (МАЕ) бързо свиващите се буфери на петролните пазари могат да удържат висока цената на петрола дълго време.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 20:37 | 18.05.26 г.
Валдис Домбровскис икономиката на ЕС стагфлация кризата в Иран
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Икономика и макроданни виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още