Експерти: Стабилизирането на публичните финанси трябва да е приоритет в реформите

Новото правителство трябва да започне да решава проблеми, свързани с живота на хората и стопанството на страната, отлагани през годините. Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: От какви реформи има нужда българската икономика?

Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ:

България отлага ключови реформи от години, а най-спешните мерки са свързани с намаляване на бюджетния дефицит и стабилизиране на публичните финанси. Приоритет са реформите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), които могат да отключат над 2,5 млрд. евро европейски средства. Необходими са и реформи в МВР, съдебната система и администрацията за повишаване на ефективността и ограничаване на разходите. Важни са още дигитализацията, пенсионната и образователната реформа, както и по-строг контрол върху разходите в здравеопазването. Целта е стабилни финанси без повишаване на данъци и осигуровки.

Адриан Николов, старши икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ):

Българската икономика се нуждае от дълбоки реформи в бюджета, съдебната система и администрацията. Ограничаването на дефицита и по-ефективното управление на публичните разходи са ключови за избягване на дългова спирала и финансова нестабилност.

Необходима е и съдебна реформа, която да гарантира защита на собствеността и предвидима бизнес среда. Важни са още инвестициите в производителност, автоматизация и образование, за да се компенсира недостигът на работна сила. Реформи са нужни и в здравеопазването и местното управление, където ефективността и качеството на услугите остават сериозно предизвикателство.

Щерьо Ножаров, икономист и преподавател в УНСС:

Българската икономика се нуждае от дълбоки структурни реформи. На първо място е въвеждането на реално програмно бюджетиране, при което министерствата да отчитат резултати, а не само разходи. Втората ключова реформа е укрепване на капиталовия пазар чрез по-строги правила за корпоративно управление, прозрачност и защита на инвеститорите. Третата е преструктуриране на държавните предприятия, чийто брой и неефективност натоварват бюджета и изкривяват конкуренцията.

Подобни мерки биха повишили ефективността, доверието на инвеститорите и дългосрочната устойчивост на българската икономика.

