Мелони призовава ЕС за гъвкавост в бюджета във връзка с енергийните разходи

Италианският министър-председател Джорджа Мелони поиска от Европейската комисия (ЕК) да предостави по-голяма свобода в рамките на бюджетните правила на Европейския съюз (ЕС) по отношение на мерки, насочени към борба с нарастващите разходи за енергоизточници, съобщава Bloomberg.

Италианското правителство иска да включи инвестиции и извънредни мерки за преодоляване на енергийната криза в т.нар. национална защитна клауза, според писмо, изпратено от Мелони до председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и видяно от Bloomberg.

Правителството на Мелони търси нови ресурси, за да финансира удължаването на намаленията на акцизите върху бензина, които струват около 1 млрд. евро месечно и изтичат на 22 май. Синдикат на тираджиите обяви петдневна стачка, която трябва да започне на 25 май.

Италия може да се откаже от плановете си да се възползва от схемата за финансиране SAFE в областта на отбраната, ако не бъдат въведени по-гъвкави бюджетни правила за разходите, свързани с енергетиката, казва още Мелони в писмото.

Инструментът Security Action for Europe (SAFE) е съвместна схема за заемане на средства, подкрепена от бюджета на ЕС, с цел укрепване на отбранителните способности на блока и подпомагане на държавите членки да постигнат по-амбициозните разходни цели на НАТО, припомня Ройтерс.

„Италия смята за необходимо временно да разшири обхвата на националната клауза за изключение (от бюджетните правила), която вече се прилага за разходите за отбрана, така че да включва инвестиции и извънредни мерки, необходими за справяне с настоящата енергийна криза“, пише Мелони в писмото.

„Без това необходимо политическо постоянство би било много трудно за италианското правителство да обясни на обществеността защо би могло да прибегне до програмата SAFE“, добавя тя.

Съгласно „клаузата за изключение“ ЕС позволява на държавите да надхвърлят ограниченията на блока за бюджетния дефицит, за да увеличат разходите си за отбрана или за да се справят с изключително неблагоприятни икономически обстоятелства.

По отношение на разходите за отбрана бюджетната гъвкавост ще бъде налице в продължение на четири години, считано от 2025 г., като увеличението на дефицита до 2028 г. не трябва да надвишава 1,5% от БВП годишно.

Разширяването на обхвата на клаузата, така че да обхване и разходите, свързани с енергетиката, би позволило на Италия да финансира скъпоструващи мерки за подпомагане на фирми и домакинства на стойност над 30 милиарда евро.

Това би означавало Рим да се откаже от настоящите си планове да сведе бюджетния си дефицит под тавана на ЕС от 3% от БВП през тази година.

Досега ЕС заяви, че енергийната криза не оправдава отклонение от бюджетните правила.

Миналия месец Италия предупреди, че може да не успее да изпълни ангажиментите си за увеличаване на разходите за отбрана поради необходимостта да се противодейства на скока в цените на енергията.

„Не можем да оправдаем пред нашите граждани факта, че ЕС позволява финансова гъвкавост за сигурност и отбрана в най-строгия смисъл, но не и за да защити семействата, работниците и бизнеса от нова енергийна криза, която заплашва да нанесе тежък удар на реалната икономика“, пише Мелони в писмо до Фон дер Лайен.