Новите заплахи на Тръмп срещу Иран потопиха повечето азиатски пазари

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно понижения в понеделник, след като американският президент Доналд Тръмп отново оказа натиск върху Иран да постигне споразумение за прекратяване на продължаващата вече седмици война и за отваряне на жизненоважния Ормузки проток, предаде CNBC.

„За Иран часовникът тиктака и по-добре да побързат, иначе от тях няма да остане нищо“, написа в неделя Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Напрежението между Вашингтон и Техеран остава високо въпреки временното примирие, постигнато в началото на април. САЩ продължават блокадата на иранските пристанища, докато Иран държи Ормузкия проток затворен от началото на конфликта.

Японският индекс Nikkei 225 се понижи с 0,97% до 60 815,95 пункта, а по-широкият показател Topix спадна също с 0,97% до 3826,51 пункта.

Доходността по 10-годишните японски държавни облигации скочи с над 9 базисни пункта до 2,793%, продължавайки разпродажбите на фона на ръста в глобалната доходност по облигациите заради нарастващите опасения от инфлация.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия отбеляза спад от 1,45% до ниво от 8505,3 пункта.

Показателят Kospi в Южна Корея се повиши с 0,31% до ниво от 7516,04 пункта, обръщайки спадовете от началото на сесията, докато измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq спадна с 1,66% до ниво от 1111,09 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 1,29% до 25 627,80 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 0,54% до 4833,52 пункта.