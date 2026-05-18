Регионалният министър: Спираме плащания за строителство по старата методика

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще спре всякакви плащания за строителство по старата методика. Това обяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков по Нова телевизия относно първите ревизии, които са направили след идването им на власт.

Той посочи, че на 15 декември 2025 г. тогавашното правителство е взело решение за нова методика за индексация в строителния сектор заради инфлацията.

"В един момент обаче се появява индексация на авансите. И онези пари, раздавани за „Хемус”, сега се бяха приготвили да ги индексират. Сумата беше около 1 милиард лева само за „Хемус”. Имаме по същия начин аванс за пътя от Монтана към Видин. Там ситуацията е сходна - отново няма път”, коментира Шишков. Той допълни, че на този етап не се знае за колко пари става въпрос и е въпрос на пресмятане на платеното и инфлацията.

Регионалното министерство няма да даде парите, които е трябвало да бъдат дадени сега. „Спряхме ги и спираме всякакви плащания по тази методика. Когато даваш аванс и нямаш готовност да започнеш да строиш, е едно. Когато даваш аванс и имаш възможност да започнеш да строиш на другия ден - е съвсем различно”, коментира министърът.

Шишков уточни, че за четири години са били предвидени около 4 млрд. лева за поддръжка на пътната мрежа. „В момента са похарчени почти всички пари. В рамките на две години”, каза Шишков.

По думите му е установен и дисбаланс при разчетите по райони – голяма част от тези пари са дадени в определени райони. Анализът сочи, че най-лошите пътища са в Северозападна България, именно там били дадени и най-малко пари.

Какво предстои да се построи?

Шишков увери, че ще се работи по магистралите „Струма” и „Хемус”, по пътя от Монтана до Видин.

"Ще направим тунел под Петрохан. Ще дадем тласък да се строят включително магистрала „Черно море”, магистралата от Русе към „Маказа“, магистрала „Рила”, каза Шишков.

"Част от тези магистрали, които в момента ги няма на картата, първо ще ги проектираме и после ще ги направим с публично-частно партньорство”, допълни Шишков.

Относно пътя Пампорово-Смолян според Шишков трябва да бъде изградено инженерно мостово съоръжение, защото свлачището е огромно. „Ако тръгнем да го укрепваме, тогава времето става изключително дълго, защото това означава подробни планове, отчуждаване, влизане в чужди територии. Мостът е най-бързото решение”, смята Шишков.