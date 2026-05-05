Ясен Ишев: Новата власт може бързо да завърши всички магистрали

Програмата на новото мнозинство в парламента залага на амбициозни проекти, които трябва да отпушат транспортните коридори на страната. Това коментира инж. Ясен Ишев, председател на УС на Научно-техническия съюз по транспорт, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria. Според него сред основните акценти е изграждането на ключови магистрални връзки и тунелни съоръжения, както и обекти, които имат потенциала да преобразят икономическата география на България.

Видно е, че в приоритетите на новото правителство е тунелът под Петрохан, който е изключително ефективна отсечка. Освен Петрохан, на дневен ред остават тунелът под Шипка и довършването на скоростните трасета в Северна България, като Ботевград-Мездра и Видин-Монтана, които в момента страдат от сериозни забавяния, изреди той.

По думите му, въпреки амбициите, реалността на терена е доста различна. Статистиката показва, че България изгражда средно по едва 20 км магистрали годишно – темпо, което би отнело десетилетия за завършване на националната мрежа.

Основните пречки пред ефективността са грешки в предварителните проучвания, като често има „геоложки изненади“ при строителството на тунели и мостове, каза инж. Ишев.

Той отчете, че местните фирми имат ограничен капацитет, като се наблюдава неглижиране на качествени компании за сметка на тесен кръг от избрани изпълнители, добави той. В същото време може да се очаква поскъпване на проектите заради по-високите цени на енергоносителите и битума вследствие на глобалните конфликти.

Един от най-сериозните обрати в стратегията на новата власт е засиленият интерес към публично-частното партньорство (ПЧП) и концесиите. Инж. Ишев подчерта, че нито държавният бюджет, нито европейските фондове са достатъчни за мащабите на нужния прогрес.

„Мисля, че това е един от начините да се ускори изграждането на магистралите в България. Да се дадат на концесия определени отсечки – автомагистрала „Черно море“ или автомагистрала „Рила“, която свързва трите магистрали „Струма“, „Тракия“ и „Хемус“. Когато един частник се ангажира с изграждането, той има интерес да го направи колкото се може по-бързо, за да започне да получава такси и да си върне инвестицията“, коментира събеседникът.

Въпросът за „справедливостта“ и законността при възлагането на проекти трябва да е основен при изграждането на нова инфраструктура, заяви инж. Ишев и приветства публикуването на данни за договори на стойност близо 6 милиарда евро в новата информационна система, но предупреди, че данните са само първата стъпка.

„Би следвало тези договори на „инхаус“, които бяха сключени под масата и в ущърб на обществото, да бъдат разследвани“, каза Ишев.

При наличието на силно политическо лидерство и спиране на практиката на „колективна безотговорност“, светлината в тунела за българската инфраструктура най-сетне може да се задава, коментира Ишев.

