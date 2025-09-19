Експерт: Строим по по-малко от 5 км автомагистрали годишно

Модернизацията на транспорта в България изостава спрямо развитията в световен мащаб. По скорост на строеж на автомагистрали сме на около стотната позиция. По по-малко от 5 километра автомагистрали успяваме да построим за година. В бъдеще публично-частното партньорство е добра алтернатива да се строи по-бързо и по-качествено. Това каза д-р Веселин Грозданов, преподавател във висше транспортно училище "Тодор Каблешков", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Състоянието на автомагистралите в България

Магистрала „Хемус“ вече се строи 40 години. Участъкът през Искърското дефиле е завършен, но е в много тежко състояние и е постоянно в ремонт. Като цяло качеството на пътната настилка навсякъде е много лошо.

„Построили сме някакви пътища, но качеството им е незадоволително. В бъдеще публично-частното партньорство е добра алтернатива да се строи по-бързо и по-качествено, но това ще повиши цените на винетките. Такива концесии се дават за 35 години, за да бъдат рентабилни“, отбеляза гостът.

Възможно решение: публично-частни партньорствa

Д-р Грозданов поясни, че ако едно партньорство работи добре в Германия или Австрия, не можем да смятаме, че този пример автоматично ще се пренесе в България. „Страната има нужда от промяна в законодателство и строги наказания за корупция. Иначе рискуваме компаниите, които идват в България, да работят по съществуващия порочен модел“, коментира той.

„Едва след като приключи войната в Украйна ще можем да преценим какви са възможностите за бизнес и какви товари могат да преминат“, коментира гостът.

Според него не е достатъчно да се радваме, че строим пътища, от които да събираме пътни такси. Важно е да създадем бизнес, който може да търгува със страните от Източна и Северна Европа. Трансевропейската транспортна мрежа се разраства непрекъснато и целта е постепенно да интегрират Украйна и Беларус.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.