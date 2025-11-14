Украйна удари най-голямото руско пристанище в Черно море, Русия отговаря с ракети по Киев

Украйна атакува Новоросийск - най-голямото руско пристанище в Черно море, съобщиха местните власти в Краснодарския край. Според техните данни дронове са нанесли поражения по терминала "Шесхарис", както и по пристанищната инфраструктура. Терминалът е собственост на "Транснефт" и е един от ключовите за износа на руски петрол в Черно море.

Има съобщения в социалните мрежи и за поражение на позиция на система за ПВО С-300/С-400 и склад с боеприпаси в града. Сателитни кадри на НАСА показват множество мащабни пожари около пристанището в града.

Кадри в социалните мрежи показват още пожар в петролна база "Кристал" в Енгелс (Саратовска област), както и множество сигнали за взривове в Симферопол, Севастопол и на летището в Балбек в Крим.

Данните на Министерството на отбраната на Русия потвърждават масираната атака в нощта срещу 14 ноември. Съобщава се за свалени 216 дрона, от които 66 над Краснодарския край и 59 над Черно море, както и 45 над Саратовска област и 19 над Крим.

Преди дни беше поразен петролен терминал на пристанището в Туапсе, което също е сред основните за износа на руски петрол.

Новоросийск приюти корабите от руския Черноморски флот, които в края на 2023 година напуснаха своята историческа база в Севастопол след масирани атаки с морски дронове.

За втора поредна нощ Украйна нанася масирани удари по обекти в Русия и окупираните области. Има данни, че в атаките вече се включват и ракети "Нептун" и "Фламинго", както и традиционните вече дронове "Лютий" и FP-1. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщиха за удари по петролни бази в Бердянск и в Крим, както и по летище "Кировск" на окупирания полуостров. В социалните мрежи има данни и за щети по рафинерия в Нижнекамск (Татарстан), както и по енергийни обекти в окупираните части на Донецка област.

Русия отговори на тези атаки с масиран въздушен удар по Киев. Столицата беше атакувана тази нощ с крилати и балистични ракети, както и повече от 30 дрона. ВВС съобщава за вдигнати изтребители МиГ-31, които са носители на ракети "Кинжал".

Кметът Виталий Кличко съобщава за поражение по топлопровод и по жилищни сгради. В някои квартали може да има прекъсване на електроснабдяването, но те са локални и вече отстранени, няма данни за спиране на водата, посочва още той. В момента в украинската столица действат предварителните графици за прекъсване на електрозахранването, въведени с цел защита на мрежата. Спасителните служби съобщават за вероятно трима загинали, а 26 души са ранени.

Решение за изтегляне на Покровск могат да вземат само командирите по места

Решението за изтегляне от Покровск, или друго населено място, е на командирите по места, каза в интервю за Bloomberg украинският президент Володимир Зеленски. "Никого не задължаваме да умира заради руини. Подкрепям нашите войници, особено командирите, които се намират на място, за да могат да контролират ситуацията. В противен случай би било голяма загуба за нас - за нас най-важното са нашите войници", допълни още той.

Покровск обаче има висока политическа цена - според Зеленски окупацията му ще бъде използвана от Москва като потвърждение, че печели на фронта и има основание да иска изтеглянето на украинските войски от Донецка област.

"Ние не можем да се изтеглим от Източна Украйна. Никой няма да го разбере, хората няма да го разберат. И най-вече няма никакви гаранции, че след окупацията на едно или друго населено място те (руснаците - б.р.) няма да продължат нататък", коментира украинският президент.

На 21 октомври Русия съобщи за обкръжението на украинските военни в Покровск и опита да организира журналистически турове до зоната с активни бойни действия, за да покаже ситуацията в града.

Битката за Покровск се очертава като една от най-жестоките

Битката за Покровск се очертава като една от най-жестоките във войната след Бахмут - руските военни опитват да превземат града вече година и половина. Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1359-ия ден от началото на пълномащабната война показват, че това направление е най-активното въпреки относителното намаление на интензивността на бойните действия като цяло.

На 13 ноември са регистрирани 172 бойни действия спрямо 217 ден по-рано. В Покровск ВСУ съобщава за 51 атаки, а в съседното Олександривско направление те са 12. През миналото денонощие интензивни са боевете в Харсковска област - край Вовчанск (11), както и в Лиманското направление (13) и Костянтинивка (16).

В Орихивското направление има данни за 12 атаки,а в Хуляйполе - за 6. Украинският президент посети Запорожкото направление и разговаря с командирите на бригади в района. Той посочи, че е обсъдил ситуацията и нуждите на войниците в това направление и ще бъде изпратено подкрепление.

Преди ден ВСУ съобщи за рязко влошаване на ситуацията в Запорожкото направление. Руски военни наблюдатели посочват, че заради лошото време дроновете не работят ефективно и двете воюващи страни опитват да спечелят и укрепят позиции. Това се случва по всички фронтове.

Президентът на държава във война не може да има никакви приятели

Президентът на държава във война не може да има никакви приятели, коментира Володимир Зеленски пред Bloomberg в отговор на въпрос за операцията "Мидас", разкрила корупционни схеми в енергетиката. "Най-важното нещо са присъди за тези, които са виновни", заяви украинският президент.

Преди ден той съобщи, че ще подпише указ за санкции срещу двама от замесените в скандала, а малко по-късно стана ясно, че един от тях е неговият бивш бизнес партньор Тимур Миндич. За участието на бизнесмена в схемата дотогава се говореше неофициално. Активите и на двамата участници са замразени, забранено им е да извършват икономически дейности в Украйна и т.н.

Според антикорупционните органи в Украйна участниците в схемата са искали подкупи от 10-15% от доставчици на държавни компании в енергетиката, включително и "Енергоатом", за да запазят договорите си.

Скандалът има голямо отражение в Украйна, но според анализатори той показва, че страната действително се движи към западните демокрации. За първи път има независими органи, разследавщи корупцията по високите етажи на властта, и за първи път се разкрива случай на толкова високо ниво - замесени са двама министри и високопоставени държавни служители, както и бизнесмени. Техните имена не се прикриват от президента, каквито други случаи е имало в историята на Украйна, а се налагат санкции.

Моментът за такъв скандал е крайно неподходящ - фокусът се измества от войната и разделя обществото, казват още украинските наблюдатели. В страната има и сериозни опасения, че този скандал ще намали подкрепата от страна на западните партньори.

Броени дни след края на мандата му бившият президент Петро Порошенко беше обвинен в корупционни сделки с "Центренерго", компанията, която управлява ТЕЦ в централните части на страната. Делото все още не е приключило.