Паниката за бензин в Южна Русия се разраства, атаките по рафинерии продължават

След опашките за бензин и талоните в Крим паниката за горива се разраства и на територията на Русия, сочат данни на местните власти. Губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев отбеляза, че малки бензиностанции в областта вече изпитват недостиг на горива.

Има съобщения за опашки и в Ростовска област и местните власти посочват, че след съобщения за атаки по петролни обекти има ръст на търсенето на горива сред местните жители, както и живеещите в Крим.

Преди дни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че недостиг няма, а има „необоснована паника“ на местните жители в Крим. На полуострова обаче от средата на май бензинът се продава с купони и вече има и ограничения за по 20 литра на седмица за автомобил. Заради ударите по товарни автомобили и цистерни има дефицит и на основни хранителни продукти в магазините.

В нощта срещу 10 юни Украйна атакува с дронове Новокуйбашевската рафинерия в Самарска област. Това е поредният удар по петролни съоръжения, които украинските военни предприеха в отговор на свалените санкции от САЩ за руския петрол. По предварителни данни има удар и по завода ВНИИР – Прогрес в Чебоксари, който е част от военно-промишления комплекс на Русия, произвеждайки части за дронове и ракети.

През нощта срещу 10 юни отново има съобщения и за взривове в Крим като щетите се уточняват.

Инфраструктурата в окупираните територии е под непрекъснат обстрел от Украйна

Малки населени места около фронтовите линии в окупираните части на Запорожка област са почти непрекъснато без електроснабдяване, пишат още руските военни кореспонденти. Те отбелязват, че инфраструктурата в окупираните части е под обстрел от страна на Украйна. В нощта срещу 10 юни отново има атаки по подстанции в областта, показват кадри в социалните медии. Ръководителят на безпилотните сили в украинската армия Роберт Бровди с прозвището "Мадяр" съобщи още и за удари по складове с боеприпаси в окупираните части на Луганска област - край Лисичанск, на 9 юни.

Съобщава се за продължаващи удари по един от основните мостове към Крим – Чонгарския, по който в момента движението е спряно. Руски военни кореспонденти съобщават и за удари по още мостове в окупираната Херсонска област, които допълнително затрудняват движението в региона. Русия също атакува моста в Затока (Одеска област) в опит да ограничи логистиката.

Руски военни анализатори обръщат внимание на интензивните в последно време удари по подстанции и петролни бази в приграничните и в окупираните територии, които заплашват да създадат откъснати зони със постоянни прекъсвания на водоснабдяването и електроснабдяването, както и с ограничаване не доставките не само на горива, но и на други продукти.

Според украински военни руските части в източното направление са забранили военните товари по магистралите в окупираните територии. Институтът за изучаване на войната очакват ефектът от ударите на средна дистанция да се засили на фронтовата линия, докато Русия не предприеме контрамерки.

Украйна има възможност да изстрелва по 300-350 дрона към Русия

Русия има възможността да изстрелва по 650 далекобойни дрона и между 30 и 100 ракети всеки дена, а Украйна – по 300-350 дрона, посочи украинският президент Володимир Зеленски по време на брифинг в Талин. Той посочи, че се работи за увеличаване на производството, за да може Украйна да удвои дроновете, които изстрелва към Русия.

В интервю за Sky News, излъчено преди ден, той отбеляза, че дронове се произвеждат навсякъде, включително и под земята и в други държави. Той обърна внимание, че тази индустрия се е създала по време на войната и в страната има стотици предприятия, сред които и лидери в производството в световен мащаб.

"Хората са моите козове", каза Зеленски след напомняне на кавгата в Белия дом през февруари 2025 година, когато американският президент Доналд Тръмп му заяви, че няма козове, да продължи войната.

Украйна продължава да подписва споразумения за дроновете

В Талин украинският президент участва в среща с лидерите на страните от Северна Европа и Прибалтийските страни. Сред обсъжданите теми са били продължаващата подкрепа за Украйна, стана ясно от съвместен брифинг. Украйна е подписала т.нар. Drone Deal с Латвия и Естония.

Това означава не само продажба на дронове, но и допълнителни мерки в защита от атаките с дронове, включително средства за радиоелектронна борба и обучения на оператори. Зеленски отбеляза още, че Русия опитва да предизвика разрив между съюзниците, насочвайки украинските дронове със средства за радиоелектронна борба към територията на съседни държави.

Той посочи, че Украйна също опитва да заглуши руските дронове и те също отиват към съседните държави. "Ние защитаваме нашите деца – детски градини и граждански инфраструктура", допълни той.

Другите лидери коментираха, че Украйна има право да се защити с дроновете си, дори и да "не се радват" те да попадат на тяхната територия. Зеленски допълни, че се взимат мерки за ограничаване не тази инциденти.

Украинците укрепват позициите си около Лиман

Ситуацията около Лиман се усложнява, пишат руските военни кореспонденти. Украинските военни съобщават, че атаките в това направление се увеличават, но Русия изпраща неподготвени войници, които не успяват да удържат позициите и да изпълнят поставените задачи. И двете страни атакуват логистичните линии с дронове, но Украйна има предимство в момента със своите fpv-дронове, които имат по-голям обсег на действие. Руските анализатори пишат още и за напредък в югоизточните части на Костянтинивка, но и признават, че украинските позиции в Часов Яр (който Русия опитва да окупира от лятото на 2023 година) могат да блокират настъплението. Геолокализирани данни показват инфилтрация на руски военни в Костянтинивка.

Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 1567-ия ден от пълномащабната война (9 юни) показва, че Костянтинивското направление е едно от активните на бойното поле и са регистрирани 16 атаки. Най-гореща е ситуацията около Покровск, където се съобщава за 40 атаки, както и около Хуляйполе с 22 бойни действия. Интензивни боеве има към Лиман, както и в приграничните райони на Харковска област.

Като цяло ВСУ съобщава за 234 атаки спрямо 260 ден по-рано, което означава, че бойните действия остават с висока интензивност 29-ти ден. Русия е извършила и 103 въздушни удара с 317 авиационни бомби и 3100 артилерийски обстрела на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 9800 fpv-дрона.

По данни на украинските военни през май Русия е изстреляла общо почти 7500 управляеми авиобомби, или това е средно към 240 на ден. ВСУ показа и сателитни снимки от Хуляйполе, където тези авиобомби, познати още от Втората световна война, са нанесли огромни разрушения.

ЕК предлага замразяване на активи на руски енергийни гиганти

Европейската комисия (ЕК) представи своето предложение за 21-ия пакет със санкции срещу Русия. В него са включени предложения за ограничения на т.нар. „сенчест флот“, както и замразяване на активите на „Роснефт“, „Газпром“, „Лукойл“ и „Новатек“.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен коментира, че сред предложенията е вечна забрана за достъп до ЕС и Шенген за руските участници в т.нар. от руския президент Владимир Путин „специална военна операция“.

Съгласуването на текстовете вероятно ще отнеме време -очаква се окончателното одобрение на текстовете да бъде обявено до 15 юли. Обичайно санкциите срещу Русия се придвижват бавно и пълното единодушие се постига трудно.

При взрив в Москва загина високопоставен руски офицер

При взрив на кола в предградие на Москва на 9 юни е загинал високопоставен руски офицер, съобщават руски военни канали в Telegram. Според източници на ВЧК-ОГПУ става въпрос за ръководителя на Главно ракетно-артилерийско управление в Министерството на отбраната Дамир Давидов, който живее в района.

Официална информация за загиналия няма, макар че се потвърждава, че е военен.

Това е пореден атентат срещу руски офицер в последните години.