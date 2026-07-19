Русия е осъществила най-мащабните си удари с балистични ракети по Киев тази нощ

Русия е осъществила най-мащабните си удари с балистични ракети по украинската столица Киев за цялата война, която продължава вече близо 4 години и половина. Руските сили са изстреляли над 40 ракети по града в рамките на под един час тази нощ, сподер данни на украинските военновъздушни сили.

Сигналът за въздушното нападение на столицата на Украйна е прозвучал малко след 1 часа тази нощ. Използвани са балистични ракети „Искандер-М“, хиперзвукови ракети „Циркон“ и управляеми ракети от зенитно-ракетните комплекси С-400, показват предварителните данни на украинските военновъздушни сили.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщава за разрушения и пожари в поне пет квартала на Киев. Ударени са жилищни и нежилищни сгради, търговски център, общежития, автомобили, съобщава украинската информационна агенция „Укринформ“. Срутен е и част от тавана на метростанция „Лукянивска“.

Сведенията за броя на загиналите и ранените са непълни. Кметът на Киев последно е обявил в канала си в „Телеграм“ за седем жертви. Сред ранените има и шестима лекари.

Украинската противовъздушна отбрана е свалила 18 от 41 ракети, изстреляни от Русия през нощта, съобщават от военновъздушните сили на страната.

Този месец руските сили осъществиха някоко сериозни удара по Киев. Предишните атаки, за разлика от тази, са с ракети и дронове. Ракетните нападения демонстрират уязвимостта на Украйна заради недостига на ракети за противовъздушна отбрана.

При ракетен удар по Одеския регион през нощта са загинали двама, а петима, вкл. и деца, са пострадали. Спасителните операции продължават, съобщава председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в „Телеграм“.

Украинските удари по Русия

Петролно депо гори в Ставрополската територия на Руската федерация, пише „Укринформ“. Очевидци публикуват кадри от Ставропол със стълб дим след украинска нощна атака.

В Московска област, след атака с дронове, са избухнали мащабни пожари в петролното депо в Ногинск и в логистичния център "Дивалтерии" в Електростал. петролното депо е един от ключовите инфраструктурни партньори за търговците и компаниите за горива в Московска област.

Областта е атакувана с над 370 украински дрона. Според кмета на Москва Сергей Собянин повечето от тях на прехванати.

Вчера украински дронове са поразили и друго логистично съоръжение, използвано за доставка на компоненти на руската армия и за производството на дронове и навигационно оборудване.

Украински удари с оръжия със среден обсег са били насочени към обекти във водите на Азовско море, Черно море и във временно окупирания Крим, пише БТА.

Протестите в Киев заради отстраняването на министъра на отбраната на Украйна продължават

В събота за трети пореден ден хиляди хора протестираха в Киев срещу отстраняването на Михайло Федоров от поста на министър на отбраната на Украйна. Федоров заяви, че е отказал позиция като съветник на Зеленски, въпреки че според президента бившият министър остава в екипа му.

Във вечерното си видеообръщение към нацията Зеленски коментира, че „чува какво казват хората и е разговарял както с Федоров, така и с главнокомандващия на армията Олександър Сирски“, съобщава БТА. Украинският президент допълва, че се обмислят решения относно армията, но не коментира повече въпроса.

Основното искане на протестиращите е отстраняването на Сирски от поста му. Сирски е главнокомандващ на украинските въоръжени сили от февруари 2024 г. Смята се, че конфликт между него и Федоров за противодействие на руската инвазия е причината Зеленски да уволни Федоров.

Федоров заяви пред репортери, че Зеленски е отказал искането му да бъде уволнен 60-годишният Сирски, получил образованието си в Москва. Освободеният министър обвинява главнокомандващия украинската армия във възпрепятстване на реформите в отбраната, както и в организиране на уволнението му.

Според публикация на Financial Times Зеленски вече обмисля отстраняването на Сирски. Украинският президент публикува в X, че в събота се е срещнал с командири на корпуси, които защитават най-интензивните участъци от фронтовата линия, пише Bloomberg.