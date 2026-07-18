Румъния поръча многоцелеви хеликоптери и радари за над 1 млрд. евро по механизма SAFE

Румънското министерство на националната отбрана чрез Генералната дирекция по въоръженията подписа в петък две поръчки по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE) на стойност над 1 млрд. евро за покупката на многоцелеви хеликоптери Airbus и радари от френската компания Thales, съобщи Аджерпрес.

Контрагент по сделката е съответната френска Генерална дирекция по въоръженията.

С единия от двата документа Румъния поръчва 12 многоцелеви хеликоптера Airbus H225 M Caracal заедно с начален логистичен пакет и обучение на персонал. Стойността на поръчката е около 757 млн. евро, като цялата сума за нея, одобрена по механизма SAFE, е 852 млн.

Хеликоптерите ще бъдат оборудвани в специална конфигурация за водене на огън по наземни цели и ще бъдат способни да извършват нападателни, разузнавателни и наблюдателни мисии и мисии за тактическа защита, както и специални въздушни атаки през деня и нощта.

По втората поръчка френската компания Thales ще достави 12 радара Ground Master 200 MM/A заедно с начален логистичен пакет и обучение на персонал. Стойността на поръчката е около 247 млн. евро при 258 млн. одобрени по инструмента SAFE.

Радарите ще бъдат предназначени за откриване на въздушни цели на близко и средно разстояние, включително на ниска и много ниска височина. Те ще позволяват откриване и проследяване на самолети, безпилотни апарати, управляеми и неуправляеми ракети и други заплахи при неблагоприятни атмосферни условия и във враждебна електромагнитна среда.

В петък румънският министър на отбраната Раду Мируца обясни на пресконференция, че първият радар ще бъде доставен от Thales 11 месеца след подписването на договора и ще бъде предназначен за откриването на дронове на малка височина.

Доставките на хеликоптерите ще започнат след около три години.

Двата проекта по инструмента SAFE се осъществяват в рамките на съвместните покупки с други европейски държави с водеща страна Франция. Доставките по тях ще бъдат извършени на етапи по график, установен с поръчките, и ще продължат до 2030 г.

(БТА)