Няма изкуствен интелект, няма проблем: Как Испания изпревари Южна Корея по растеж

Икономическият обрат в Южна Европа след мрачните дни на дълговата криза през миналото десетилетие е добре известен. Но силният растеж в Испания продължава да поставя рекорди. Годишният брутен вътрешен продукт (БВП) неотдавна изпревари този на Южна Корея и страната се присъедини към клуб „Два трилиона“. Растежът ѝ изпреварва този на страните от Г-7, а безработицата е на най-ниското си ниво от януари 2008 г. Трябва ли да се притесняваме? В крайна сметка последния път, когато перспективите пред страната бяха толкова розови, това се дължеше на неустойчив имотен балон, който се спука и предизвика драматични последици, пише Лионел Лоран в статия за Bloomberg.

Този път фиестата изглежда по-устойчива. Ако Испания очаква ръст от 2,6% тази година, на нивото на прогнозирания за Южна Корея ръст, подхранван от изкуствения интелект, това не се дължи на един прегрял сектор (основният износ на Испания са колите и земеделските стоки, не технологиите). Двигателят по-скоро е ръстът на населението чрез работната ръка сред имигрантите, като страната не се вписва в тенденциите на националистическите настроения в други страни с мерки като масова легализация, която предоставя разрешения за пребиваване на над 1 млн. души, пристигнали без документи.

Населението на Испания нарасна до почти 50 млн. души спрямо 36 млн. преди половин век, най-големия процентен ръст сред водещите пет страни в Европейския съюз, казва Уилям Числет от аналитичния център Real Instituto Elcano. Това означава повече работници, повече разходи и повече данъчни постъпления.

Около 80% от ръста на работните места в Испания от 2022 г. се дължи на увеличаването на наетите лица, родени в чужбина, казва икономистът Рафаел Доменек от BBVA. Другият сектор със силен растеж е туризмът, който съставлява около 13% от икономиката и подобри рекорди тази година, тъй като пътуващите избягват разкъсвания от война Близък изток. Buena onda (добрите вибрации) ще продължат да привличат плажуващите с надуваеми играчки, въпреки че забавянето на границите на ЕС и жегата ще създадат предизвикателства. Най-важното е, че цялото това нарастващо търсене беше поето без да се стига до галопираща инфлация. Енергийната мрежа, в която преобладават възобновяемите енергийни източници, помага за предпазването на потребителите от сътресенията на пазарите на енергийни ресурси заради войната в Иран.

Иберийското изключение – Жестокият удар на Covid върху Испания се превърна в растеж, който надминава този на останалите страни. Графика: Bloomberg LP

Всичко това е положително, особено за еврозоната, която се нуждае от растеж, тъй като френско-германският икономически двигател буксува. В Европа рядко се чува хора да говорят за масовата имиграция като за благословия, но точно така някои испанци определят притока на хора през последно време от Латинска Америка.

Предимствата на страната също изглеждат не толкова спекулативни в сравнение със затрудненията при производството на полупроводници за изкуствен интелект например, които подхранват икономиката на Южна Корея и водят да силен ръст в цената на акциите на производителите ѝ на чипове. Силният БВП улесни правителството на малцинството на Педро Санчес да устои на критиките на президента на САЩ Доналд Тръмп, въпреки че безплатното използване от Мадрид на разходите на НАТО и по-меката линия относно приемането на китайски инвестиции не винаги се възприемат добре от други европейски столици.

Но колко устойчиво е това в по-дългосрочен план? Натискът върху ресурси като жилищата вече е виден, а това означава, че може да се наложи интензивността на имиграцията да намалее. El Pais определя Испания като страна с 50 млн. души население и инфраструктура за 40 млн. Държавните инвестиции бяха под 3% от БВП миналата година, което е под средното ниво в ЕС, а много испански домакинства се чувстват по-бедни, отколкото през 2022 г.

Макар че не се стигна до остра реакция от типа на Brexit, партия „Вокс“ спечели места на регионални избори и може да помогне за връщането на десницата на власт. Натискът да се харчат повече средства за решаване на структурни проблеми ще нараства, точно когато приключва периодът на щедрите панемични средства от ЕС. Испания е на второ място сред най-големите бенефициенти и има срок до края на лятото на 2026 г. да подаде окончателните си заявки за финансиране.

Именно тук икономика като тази на Южна Корея има предимство. Азиатската страна успя да увеличи производителността, като извлича повече от работната си сила на часова база, и в крайна сметка Мадрид ще трябва да приложи същия подход. През последните години испанските министри говорят за „дълбоки“ промени в икономиката, включително раждането на технологичните стартъпи в столицата, които привличат богати инвеститори. Но Ана Андраде от Bloomberg Economics отбелязва, че общата производителност се представя смесено. БВП на Испания не нараства толкова впечатляващо на база човек от населението, колкото като цяло, ръстът е достатъчен, за да изпревари Япония, то страната все още изостава значително от Южна Корея. На база отработен час се наблюдава трайна разлика спрямо Германия, Нидерландия и скандинавските страни.

Предстоящи предизвикателства пред производителността – на база човек от населението БВП на Испания не расте толкова впечатляващо. Графика: Bloomberg LP

Испания изглежда започва да осъзнава потенциала на изкуствения интелект в това отношение, като отпуска държавни средства за придобиване на дял от 130 млн. долара в базирания в Барселона производител на чипове Openchip, определян от негови поддръжници като „каталунската Nvidia“, и обмисля разширяване на центровете за данни благодарение на евтиния си ток.

Но това няма да промени изцяло положението. Въвеждането на технологии от индустриите и потребителите се нуждае от количествен скок, за да преодолее трайната разлика в мащаба и иновациите между испанските фирми и техните европейски конкуренти. Същото важи и за инвестициите в по-добра инфраструктура за привличане на таланти, като жилищните разходи поглъщат 70% от заплатите в Мадрид и Каталуния. Може би туристическият сектор би могъл да се превърне в терен за изпитване на по-ефективна и продуктивна работна сила независимо дали става дума за препоръки, генерирани от изкуствен интелект, автоматизирано настаняване в хотели или роботи за почистване. Икономическото представяне на Испания досега е било пример за подхода „няма изкуствен интелект, няма проблем“. В по-дългосрочен план Южна Корея ще предложи по-подходящ път, който европейските страни да следват.