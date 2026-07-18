Седем души загинаха при украински атаки с дронове срещу склад край Москва

Русия и Украйна си размениха нови въздушни удари в събота, като Киев атакува редица руски области с дронове, включително нанесе смъртоносен удар срещу складове, оперирани от голям онлайн търговец на дребно, а Москва порази украински пристанища, предава Bloomberg.

Украински дронове са нанесли щети на складове, оперирани от Wildberries, един от най-големите сайтове за електронна търговия в Русия, в Московска област и в град Котовск в Тамбовска област, на около 480 км в югоизточна посока, съобщиха местните власти. Седем души са били убити, а други 25 са били ранени при удара в Тамбовска област, съобщи губернаторът Евгений Первишов, цитиран от осведомителната агенция Интерфакс.

В Московска област 24 души са пострадали, а склад за гориво е бил опожарен, заяви губернаторът Андрей Воробьов в публикация в Телеграм.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че складовете на Wildberries са били използвани за улесняване на доставките на санкционирани компоненти за производството на дронове и навигационно оборудване от Русия.

Атаките са в отговор и на руските удари срещу „цивилна инфраструктура, градовете и общностите“ в Украйна, добави Зеленски в Х.

Украйна е поразила също 13 кораба в Черно и Азовско море с дронове, съобщи Робърт Бровди, командир на украинските сили за безпилотни системи в Телеграм. Това са поредните морски атаки в районите.

Отделно руското министерство на отбраната съобщи, че е нанесно удар срещу контейнеровоз, който разтоварвал боеприпаси и срещу товарен кораб, превозващ товари за украинската армия в пристанища в Одеска област. Противовъздушната отбрана е свалила 774 дрона над различни руски области през последните 24 часа, заяви министерството.

Губернаторът на Одеска област Олег Кипер съобщи, че цивилен кораб, плаващ под флага на Маршаловите острови, е понесъл щети и се е възпламенил при атака срещу пристанищата, при което са ранени четирима членове на екипажа, съобщи Интерфакс-Украйна.

Друга мишена е бил търговски кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда, като един човек е загинал, а трима други са били ранени и настанени в болница, допълни той.

Междувременно хиляди хора излязоха на протест вчера вечерта в Киев срещу уволнението на популярния министър на отбраната Михайло Федоров с решение на президента Володимир Зеленски като част от промени в правителството, предизвикало разделение в страната, предаде Франс прес.

За втори пореден ден протестиращите се събраха в украинската столица, като вееха украински знамена и издигаха плакати. "Върнете Федоров!", пишеше на един от плакатите, друг призоваваше властите "да уважават и да се съобразяват с народа", на трети се четеше "Автосаботаж", разказа кореспондент на АФП, цитиран от БТА.

Федоров - реформатор, привърженик на използването на високите технологии на бойното поле - се ползва с широка популярност сред украинското общество и с подкрепата на западните съюзници на Украйна. Той обяви оставката си в сряда, по-малко от шест месеца след назначаването си начело на министерството на отбраната, като обясни, че е влязъл в конфликт с главнокомандващия украинските въоръжени сили Олександър Сирски, който предпочита по-традиционен подход към военните операции.

Президентът Зеленски не даде ясни обяснения за решението си да замени Федоров, но заяви, че целта му е да запази единството на военното командване в условията на продължаващата война с Русия.

Михайло Федоров бе временно заменен от Евген Хмара - слабо познат в политическите среди служител на украинските служби за сигурност (СБУ). Предстои парламентът да се произнесе по промените, но заседание за момента не е насрочено.

Повече от хиляда души протестираха в четвъртък в Киев и други украински градове с искане Федоров да бъде върнат на поста си.

Отстраняването му разкри признаци на разногласия във висшето военно ръководство на Украйна относно начина, по който се осъществяват военните операции, отбелязва АФП.