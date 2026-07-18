Защо компаниите заменят медта с алуминий?

Рекордният скок в цените на медта по-рано тази година засили аргументите за преминаване към по-евтин и по-лек алуминий в редица сектори.

И двата метала са елкетро- и топлопроводими, а с покачването на цените на медта алуминият става все по-привлекателен като неин заместител, пише Ройтерс.

Алуминият е около една четвърт по-евтин от медта, но не е толкова ефективен, като проводимостта му е само 61% от тази на червения метал. Това означава, че алуминиевите проводници трябва да са около 1,6 пъти по-големи.

Компаниите обмислят замяна в редица приложения, след като съотношението на цените на медта към алуминия се повиши между 3,5 и 4 или повече. То достигна рекордните 4,3 през януари, като в момента е около 4,2.

Компаниите са изправени пред високи разходи при преустройството на своите фабрики, така че те са готови да извършат замяната само след сериозен анализ.

Медта е около 3,3 пъти по-тежка от алуминия, което прави последния подходящ за автомобили и особено за електрически превозни средства, където намаляването на теглото води до по-голям пробег.

Автомобили

Използването на алуминий вместо стомана и желязо в каросериите на автомобили и блоковете на двигателите за намаляване на теглото е стандартно решение за много модели, но замяната на медните кабели с алуминиеви е сравнително нова област.

Италианският производител на спортни автомобили Ferrari, който вече използва алуминий за двигатели и шасита, започна да интегрира алуминиеви кабели в своя модел 296 през миналата година. Заедно с намаляването на напречните сечения на кабелите, това е довело до спестяване на 15% до 20% от общото тегло на окабеляването.

Германската група BMW съобщи пред Ройтерс, че за първи път е използвала алуминиеви проводници през 2011 г. в своя субкомпактен модел Series 1 и постепенно е разширила заместването на медните електрически компоненти в хибридите и електрическите автомобили.

След миналогодишното пускане на пазара на 6-то поколение технология eDrive, BMW вече използва голям брой алуминиеви кабели както във високоволтови, така и в нисковолтови системи.

Tesla е пионер в използването на алуминий в своите електрически превозни средства, като е начело в употребата при т.нар. машини за гигакастин, които изливат цели компоненти от алуминий. Впоследствие компанията започва да използва метала за окабеляване в своя Model Y през 2019 г., а след това и при пикапа Cybertruck.

Водещият световен производител на автомобили Toyota Motor Corp. заяви, че разглежда различни материали и може да приеме алуминий като заместител на медта в зависимост от приложението.

Volkswagen, вторият по големина автомобилен производител в света по пазарен дял заяви, че няма конкретни планове за масова замяна на медта с алуминий за окабеляване, но алуминият се използва в определени приложения, където предлага специфични предимства.

Електропроводимост

Въпреки че в производството на кабели вече извършва мащабно заместване, се очакват допълнителни глобални инвестиции в електрически мрежи от около 10 трлн. евро до 2030 г., посочва френската Nexans, вторият по големина производител на кабели в света.

Компанията отчита силен растеж и за двата метала, като медта остава еталонният материал за взискателни приложения, докато се очаква алуминият да спечели по-голям дял при инвестициите в електропреносната мрежа поради ценовото си предимство и по-голямото изобилие.

Италианският производител на електрически кабели Prysmian, най-големият в света, наблюдава постепенно заместване от страна на клиентите си и в момента използва около 40% алуминий и 60% мед за своите кабели.

„Устойчивостта на мрежата и центровете за данни сигнализират за силен растеж и в двете категории“, изтъква концернът.

Държавният дистрибутор на електроенергия в Куинсланд Energy Queensland от много години заменя мед с алуминий в разпределителната си мрежа с дължина от 210 000 км, когато стареещите активи достигат края на жизнения си цикъл, заяви говорителят Ема Оливери.

Алуминият е по-рентабилен, също толкова издръжлив, по-лек и може да се простира по-далеч при опъване на електропроводи, подчертава тя.

Отопление и климатизация

Японската компания Daikin, най-големият производител на климатици в света, заяви в годишния си доклад за 2025 г., че „максимизира намаляването на разходите чрез преминаване от мед към алуминий“, но отказа да предостави допълнителни подробности.

Американската компания Lennox International е разработила технология за замяна на медни серпентини с алуминиеви в климатици, термопомпи и изпарителни серпентини, намалявайки риска от корозия и теглото на моделите до 23 кг.

От 2023 г. насам американската компания Carrier Global е преминала към технология с алуминиеви серпентини за всички свои модели климатици и термопомпи, за да подобри устойчивостта на корозия.