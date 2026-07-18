Абровски: Държавата трябва да помага на земеделците с пазар, а не само със субсидии

През последните години в България е липсвала последователна държавна политика в земеделието, като усилията са били насочени основно към разпределянето на субсидии. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски пред Нова телевизия. По думите му досегашният модел е разглеждал държавната политика предимно като финансово подпомагане, без да се създават условия за развитие и повишаване на конкурентоспособността на българските производители.

Министърът посочи, че основен приоритет сега е обединяването на малките земеделски стопани, подобряването на достъпа им до пазари и създаването на условия за устойчиво развитие на сектора. Като пример той посочи внесения законопроект за взаимоспомагателен фонд, който има за цел да подпомага производителите при кризи и да улесни достъпа им до финансиране.

Абровски определи животновъдството като най-трудния сектор в българското земеделие. Според него основният проблем на малките фермери не е липсата на субсидии, а ограничените възможности за реализация на продукцията. По думите му държавата трябва да съдейства за разширяване на пазарите и повишаване на производителността.

По отношение на млечния сектор министърът заяви, че високата концентрация на пазара създава риск за българските млекопроизводители, тъй като голям преработвател може да влияе върху изкупуването на сурово мляко и да увеличава дела на вносната суровина.

Абровски обърна внимание и на предлагането на вносно саламурено сирене с външен вид, близък до този на българските продукти. Според него потребителите често трудно разпознават произхода на храните. По тази причина Министерството на земеделието и храните работи по въвеждането на ясни стандарти и по-добро етикетиране, което да улесни разграничаването на произведените в България продукти и на храните, произведени с българско мляко.

Министърът коментира и инициативата „Кошница с грижа“, в която вече участват 13 търговски вериги. По думите му първоначалните анализи показват засилен интерес от страна на потребителите. Предстоят разговори с представителите на търговските вериги за разширяване на списъка с български продукти и за подобряване на възможностите за реализация на родното производство.

По повод обществените дискусии около Киевската декларация Абровски заяви, че няма риск за външнополитическата ориентация на България и определи темата като използвана от опозицията за политически цели.

(БТА)