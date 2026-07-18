Кризата с горивата и атаките в Азовско море подлагат на натиск земеделците в Русия

Владимир Федорченко и съпругата му Любов очакват добра реколта тази година в стопанството си в Южна Русия, но двойката е притеснена, пише Ройтерс.

Кризата с горивата в страната, резултат от месеците на украински удари с дронове срещу руски рафинерии, предизвикаха ръст на цените на дизела, от които се нуждаят за тракторите и комбайните си. А работниците им, казва Владимир, „чакат на опашка половин ден“, само за да напълнят резервоарите на колите си, така че да могат да дойдат в стопанството.

Двойката усеща последиците и от новата военна ескалация в Азовско море, в петото лято от войната между Русия и Украйна. Морето е основен маршрут за износа на зърно от Ростовска област, където се намира стопанството.

Като последица от ограниченията върху корабоплаването Любов казва, че офертите за закупуване на зърно от стопанството на практика са изчезнали.

„Всичко е в застой. Ечемикът – в застой, пшеницата – в застой“, отбелязва тя пред Ройтерс в стопанството тази седмица. „А вече имаме отчаяна нужда от пари. Трябва да продадем (реколтата) и да купим дизелово гориво, торове“.

Любов казва, че дошла оферта предишния ден за 14 500 рубли (185 долара) за тон пшеница минус 2500 рубли, които са разходите за доставката ѝ.

Това оставя много малка печалба, отбелязва тя, след като се вземат предвид разходите за заплати, гориво и торове и нуждата от инвестиции в нови машини.

Проблемите на двойката показват мащаба на нарушенията в дейността на земеделските производители в Русия, водещия износител на пшеница в света, поради засилената кампания на Украйна с удари срещу енергийна инфраструктура и от ескалацията на военните действия в Азовско и Черно море.

Русия и Украйна нанесоха удари срещу десетки кораби на насрещната страна през последната седмица, включително танкери и товарни кораби, в нова фаза на войната, която се водеше основно по суша и в небето.

Украйна, чиито градове, пристанища и енергийни системи са под редовни руски атаки, тази година засили ударите с голям обсег на територията на Русия, като се съсредоточи особено върху рафиериите в опит да подкопае военните усилия на Москва и да я принуди да прекрати конфликта, който вече навлезе в петата си година.

Притеснения за горивата във всички области на Русия

Руският министър на земеделието Оксана Лут заяви в петък, че перспективите за тазгодишната реколта са добри, но призна, че има притеснения за горивата във всички области.

Тя обеща на земеделските производители, че държавата ще се погрижи да получат нужното им гориво.

Андрей Сизов от консултантската компания SovEcon Black Sea, казва пред Ройтерс: „Ако няма военно решение за отваряне на Азовско море и положението се запази през по-голямата част от втората половина на годината, Русия може да не успее да достави на световния пазар между 5 млн. и 10 млн. тона пшеница“.

Русия изнесе над 61 млн. тона зърно миналата година, сочат данни на Съюза на зърнопроизводителите и износителите на страната, включително 46 млн. тона пшеница.

Сизов казва, че земеделските производители вече губят около 1000 рубли на тон зърно заради нарастващите цени на дизела, а ограниченията в Азовско море на практика са удвоили сумата.

Финансовият натиск върху земеделските производители може да ги накара да намалят още повече засетите със зърно площи, отбелязва той. Това би разширило тенденцията, която започна от 2022 г. насам.

В стопанството в Ростов семейство Федорченко определя положението като много трудно.

„В всяка година става все по-зле. Миналата година лошата реколта и сушата унищожиха всичко, тази година проблемът е финансовото положение. Има реколта, но няма как да я продадем“, казва Любов.

„Постоянно наблюдаваме паричния си поток и когато дойде време да купим машини или да подобрим съществуващите, няма да имаме пари. Нищо не остана“, допълва тя.