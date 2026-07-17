Германия се подготвя за преговори с UniCredit за Commerzbank

Германия подготвя основни искания за евентуални преговори с UniCredit SpA относно Commerzbank AG. Това подчертава как фокусът на Берлин се измества от спиране на предложеното поглъщане към неговото оформяне, пише Bloomberg.

Страните все още не са планирали разговори, но се очаква това да стане в някакъв момент, според източници на агенцията, пожелали анонимност.

Запазването на ролята на банката в подкрепата на германските малки и средни предприятия чрез международната ѝ мрежа и операциите по търговско финансиране ще са едни от ключовите искания на правителството в тези разговори, казват още източниците на агенцията.

Берлин вероятно ще търси и гаранции, че Commerzbank ще запази листването си на фондовата борса. Освен това, правителството на Германия вероятно ще настоява Франкфурт, където в момента е седалището на фирмата, да остане важно място след пълното придобиване, казват източниците на агенцията.

Акциите на Commerzbank намалиха предишните си загуби след новината и се търгуваха със спад от 1,3% преди обяд. Акциите на UniCredit поевтиняха с 1,6%.

Силното противопоставяне на Берлин на сделката е едно от най-големите препятствия пред главния изпълнителен директор на UniCredit Андреа Орчел в опита да придобие Commerzbank.

Правителството наскоро започна да променя реториката си, след като, по думите на германския канцлер Фридрих Мерц, „значителна част“ от инвеститорите са предложили акциите си по време на търгово предложение на UniCredit, което приключи по-рано този месец.

UniCredit вероятно ще се окаже с дял от малко под 50% от германската банка, след като получи съответните регулаторни одобрения. Резултатът може да позволи на италианския ѝ конкурент да прокара стратегически решения в Commerzbank, като му даде мнозинство при гласуване на общите събрания.

В резултат на това Берлин до голяма степен прие, че има много ограничени възможности да спре UniCredit да поеме контрола над Commerzbank. Сега фокусът се измества към постигане на основните приоритети на кабинета по отношение на кредитора, според източниците на Bloomberg.

Мерц заяви в сряда, че не се противопоставя принципно на поглъщането, въпреки че потвърди разочарованието си от начина, по който UniCredit се опитва да го осъществи. Той също така подчерта значението на Commerzbank за финансирането на националната икономика.

UniCredit е склонна да се ангажира директно с германското правителство и е готова да направи отстъпки, за да ускори сделката и да отговори на опасенията на Берлин, добавят източниците на информационната агенция. Италианската банка е готова да поеме ангажимент за подкрепата на германския бизнес, особено на средните предприятия.

Настоящите стратегически предложения на италианската банка биха съкратили голямата мрежа от международни офиси на Commerzbank и биха фокусирали бизнеса ѝ по-силно върху Германия и Полша. Главният изпълнителен директор Бетина Орлоп заяви, че планът би навредил на бизнес модела на Commerzbank.

Гаранциите за запазване на работните места до голяма степен вероятно биха били по-малък приоритет за германското правителство във всякакви преговори, казват още източниците на медията.

UniCredit предложи съкращаване на до 7000 работни места, ако купи Commerzbank. Плановете предизвикаха критики от представители на синдикатите, които имат значително влияние в германския кредитор, като държат половината от местата в надзорния съвет.

Местоположението на бъдещата централа на UniCredit в Германия не е голям приоритет за нито една от страните. Орчел изключва възможността за преместване на корпоративната централа на UniCredit извън Италия.

Възможно е Берлин да поиска и по-висока цена от предложената в предишната оферта. Не е ясно дали и кога администрацията на Мерц би била склонна да продаде дела си от около 12%, който държи в Commerzbank.