Японският индекс Nikkei 225 навлезе в корекция

Японският борсов индекс Nikkei 225 се срина и затвори с повече от 10% под върха си от 25 юни - движение, определяно като техническа корекция, на фона на опасения, че глобалният подем, подхранван от изкуствения интелект (AI), е достигнал прекалено високи нива.

Бенчмаркът, в който преобладават технологичните компании и производителите на чипове, се понижи с 4,03% в петък до 64 141,12 пункта. Това беше и най-слабата му седмица от април 2025 г. насам, пише Bloomberg. По-широкият показател Topix загуби 2,7% до 3919,21 пункта.

Технологичните акции поведоха мрачните настроения. Tokyo Electron имаше най-голям принос за понижението на Topix, след като акциите ѝ поевтиняха с 8,2%. В рамките на широкия индекс 810 компании отчетоха спад, 788 поскъпнаха, а 39 останаха без промяна.

„Разпродажбата е значително по-силна от това, което наблюдаваме на американския пазар“, коментира Юго Цубой, главен стратег в Daiwa Securities Co. „Тъй като днес пазарът в Южна Корея е затворен заради Деня на Конституцията, инвеститорите не успяха да реагират на опасенията около полупроводниковия сектор там, затова някои използват японския пазар като инструмент за хеджиране“, добавя той.

Макар че сезонът на финансовите отчети започна с новината, че Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) повишава прогнозите си за капиталови разходи и приходи, акциите на компанията поевтиняха, след като инвеститорите се притесниха от рязко нарастващите инвестиции, необходими за развитието на изкуствения интелект. Този случай наподобява разпродажбата на акциите на Samsung Electronics Co. по-рано този месец, въпреки че компанията надмина предварителните прогнози за печалбата си, което подчертава нарастващата умора на пазара от мащабните инвестиции в технологичния сектор.

„Фактът, че акциите на компаниите от полупроводниковия сектор се разпродават въпреки силните финансови резултати, показва, че пазарът вече е калкулирал тези добри новини в цените и последва типичната реакция „продай при новината“, посочва Масахиро Ичикава, главен пазарен стратег в Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Според Ичикава планираното листване на китайския производител на чипове CXMT поражда опасения, че увеличаването на производството може да доведе до срив в цените на паметите.

Най-голям губещ в индекса Nikkei 225 беше Kioxia Holdings Corp., чиито акции се сринаха с 16% - най-силният им еднодневен ценови спад от ноември 2025 г. насам. Пазарната капитализация на производителя на чипове памет се е стопила наполовина само за един месец, след като компанията за кратко беше най-високо оценената на японския пазар.

Междувременно другите водещи индекси в Азиатско-Тихоокеанския регион също приключиха борсовата сесия в петък на отрицателна територия, удължавайки спадовете от предходните дни.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия изтри 0,5% до ниво от 8796,7 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 2,15% до 24 471,5 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 3,6% до 4529,1 пункта.