Новото украинско правителство ще се фокусира върху подготовката за зимата

Президентът Володимир Зеленски заяви в традиционното си вечерно видеообръщение, че новото правителство, ръководено от премиера Сергий Корецки, ще се съсредоточи основно върху подготовката на Украйна за предстоящата зима и ускоряване на изпълнението на договореностите с международните партньори, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

„Днес новото правителство на Украйна, оглавено от Сергий Корецки, започна работа. Неговата сила е именно в работата му в държавните енергийни компании. Той дойде в "Укрнафта" и промени процесите в компанията след олигархичния контрол. Благодарение на Сергий "Укрнафта" започна да работи истински за държавата ни. "Нафтогаз" премина през трудна зима и въпреки всички руски удари Украйна остана снабдена с газ“, каза Зеленски.

Президентът подчерта значението на пълната подготовка на страната за зимата.

В същото време той заяви, че Украйна инвестира максимално в развитието на способности за далекобойни удари и други средства за атака, за да затрудни максимално Русия да засили офанзивата си и да удължи войната.

„Но независимо от сценария, Украйна трябва да бъде напълно готова да защитава живота и хората си и да гарантира, че ще преминем през зимата. Това е основната обща задача за новото правителство. Ще има и промени в работата ни с партньорите – споразуменията трябва да се изпълняват по-бързо“, заяви Зеленски.

На 14 юли украинският парламент одобри оставката на премиера Юлия Свириденко, което автоматично доведе до оставка на целия кабинет. Парламентът одобри назначаването на Сергий Корецки за премиер и потвърди състава на новия кабинет, предложен от него – с изключение на министрите на отбраната и външните работи, чиито кандидатури се внасят в парламента лично от президента.

Руски удар по Одеса уби двама души

Руски удар по черноморския пристанищен град Одеса порази жилищна сграда и уби двама души, съобщи в петък заместник-кметът на украинския град Олександър Филатов, предадe AFP.

Други служители съобщиха, че осем души, включително две деца, са ранени. Жилищни сгради, религиозна институция, детско предучилищно заведение, превозни средства и друга гражданска инфраструктура са били повредени при последните удари, посочиха те.

Повече от четири години след руското нашествие в Украйна ударите от двете страни се засилват от няколко месеца насам, причинявайки нарастващ брой жертви сред цивилното население. Според Организацията на обединените нации (ООН) юни е бил най-смъртоносният месец за цивилното население в Украйна от април 2022 г. насам.

Натискът върху Гърция да предостави ракети Patriot на Украйна се засилва

Гърция е изправена пред продължителен натиск от страна на партньорите си в НАТО и ЕС да предостави на Украйна средства за противовъздушна отбрана Patriot, включително ракети от системите, използвани от Военновъздушните сили на страната. Това съобщават информирани източници, цитирани от „Катимерини“.

По думите им Киев е поискал до 200 ракети PAC-2 от гръцките батареи Patriot.

Украинските власти смятат, че част от тези ракети, които са на въоръжение в гръцките Военновъздушни сили от 23 години, вероятно се приближават към края на експлоатационния си срок.

Искането идва, след като предишни разговори за евентуалното прехвърляне на част от шестте батареи Patriot на Гърция не доведоха до споразумение. Докато някои съюзници настояваха Атина да предостави част от наличните си системи, украинската страна вече насочва исканията си към запасите от ракети, а не към цели комплекси.

Евентуално прехвърляне би било възможно само ако ракетите бъдат определени като годни за употреба, но ненужни за оперативните потребности на гръцките въоръжени сили. Една от обсъжданите схеми предвижда Гърция да продаде ракетите на Норвегия, която впоследствие да ги предостави на Киев. Засега Атина не е дала индикации, че е склонна да приеме подобен вариант.

Гръцките власти изтъкват, че страната вече допринася за сигурността на съюзниците чрез разполагането на системи Patriot, включително батарея в Саудитска Арабия, която защитава ключова петролна рафинерия.

Атина също така припомня, че вече е предоставила на Украйна ракети Sea Sparrow и Crotale, след като тези системи са се доближили до края на полезния си експлоатационен живот за гръцките въоръжени сили, предаде БГНЕС.