Годишната инфлация в еврозоната се е забавила до 2,8% през юни спрямо отчетените 3,2% месец по-рано. Това показват окончателните данни на Евростат, публикувани в петък.

За сравнение, година по-рано темпът на поскъпване е бил 2%.

Подобна тенденция се наблюдава и в целия Европейски съюз (ЕС), където годишната инфлация през юни достига 2,9% при 3,3% през май. През същия месец на предходната година показателят е бил 2,3%.

Най-слаб ръст на потребителските цени е отчетен в Швеция - 1%, следвана от Чехия с 1,1% и Дания с 1,8%. На другия полюс са Румъния, където инфлацията достига 9,2%, Литва с 5,4% и България с 5,2%. Така страната ни остава сред държавите членки с най-бърза годишна инфлация в евроблока.

Спрямо май инфлационният натиск е отслабнал в 22 държави от ЕС, останал е без промяна в три, а в две държави е отчетено ускоряване.

Основен двигател на инфлацията в еврозоната през юни са продължили да бъдат услугите, които са допринесли с 1,51 процентни пункта към общия ръст на цените. Енергоносителите са добили още 0,77 процентни пункта, следвани от храните, алкохола и тютюневите изделия с 0,29 процентни пункта. Неенергийните промишлени стоки имат по-малък, но също положителен принос от 0,18 процентни пункта.

Данните показват постепенно охлаждане на инфлационния натиск в региона преди поредното засилване на напрежението във войната на САЩ и Израел в Иран, но различията между отделните държави остават значителни. На този фон се очаква Европейската централна банка (ЕЦБ) да направи пауза на следващото си заседание по паричната политика, за да оцени развитието на инфлацията, преди да пристъпи към последно повишение на лихвените проценти през септември.

Всички икономисти в анкета на Bloomberg прогнозират, че на заседанието следващия четвъртък няма да има промяна в разходите по заемите в еврозоната. Повечето от тях очакват през септември депозитната лихва да бъде повишена с още 0,25 процентни пункта до 2,5%, когато представителите на ЕЦБ ще разполагат с новите тримесечни макроикономически прогнози.